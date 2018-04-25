Gözler Kılıçdaroğlu - Akşener Görüşmesinde

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda karar yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu’nda olduğu kesinlik kazandı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “ortak aday” konusunda Saadet Partisi’nin önerisini reddettiği görülüyor. İktidar partisi AKP, Meclis’teki 4’nci parti MHP’nin de desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını, 24 Haziran’da sandığa gidileceği açıklamasından çok önce kesinleştirdi. AKP ve MHP, oluşturdukları Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçimler birlikteliği için “Cumhur İttifakı” diyerek Erdoğan’ın adaylığı arkasında iktidar cephesini oluşturdu. Ancak ana muhalefet partisi CHP ise, bugün itibarıyla sandığa 60 günlük süre kalmasına rağmen henüz cumhurbaşkanı adayını ilan etmedi. Bu noktada muhalefet cephesinde “ortak aday” ve “sıfır baraj ittifakı” gibi formüller üzerinde tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak “çatı aday” formülünü reddettiğini açıklayan Akşener’le yarın sabah bir araya gelecek. CHP Parti Meclisi’nden (PM) aday belirleme yetkisini alan Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’e “ortak aday” talebini yinelemesi ve seçim ittifakı değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan muhalefet cephesinde bugün ilk hareket noktası, İYİ Parti Genel Merkezi idi. Akşener’le Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi gerçekleşti. Öncesinde Akşener, kamuoyuna “Adaylıktan çekilmeyeceğim. (Abdullah) Gül için de çekilmeyeceğim. Çatı aday da olmam” mesajını açıkça verdi. Sonrasında Akşener’in, Karamollaoğlu ile görüşmesinde, AKP Kurucusu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “ortak aday” olması teklifini kabul etmeyeceği görüşünü yinelediği öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre; Akşener, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde eğer birinci turda yüzde 51 oranında oy alan aday olmazsa 8 Temmuz Pazar günü yapılması planlanan 2. Tur seçimde “doğal ittifak” olacağına işaret etti. Akşener, SP Lideri Karamollaoğlu’na Genel Seçimler için milletvekilliklerinde ittifak yapılması çağrısında bulundu. Dolayısıyla İYİ Parti’nin, Demokrat Parti (DP) ve SP ile Genel Seçimler için ittifak kurması ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Meral Akşener, kameralar karşısında ise, “İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası organize etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda bir kadın olarak kendini güçlü kabul edenleri mertçe bir seçim yapmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Kendisinin görüşlerinden istifade ettim. Görüşmelerimizin süreceğini ifade etmek isterim” dedi. Temel Karamollaoğlu ise, sessiz kalmayı tercih etti.

CHP: Parti Meclisi Kılıçdaroğlu’nu yetkilendirdi Muhalefette ikinci hareket noktası, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısıydı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısı öncesinde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayarak, yönetim ekibinden görüşler aldı. Kılıçdaroğlu, 60 kişilik PM’ye ittifak görüşmeleri ve cumhurbaşkanı adaylığı temasları hakkında bilgi verdi. PM’de Abdullah Gül ismi konusunda karşı görüşler de gündeme geldi ancak Erdoğan’ın karşısında “ortak aday” ile çıkılması bakımından anket sonuçları üzerinden değerlendirmeler de konuşuldu. Neticede Kılıçdaroğlu’na, cumhurbaşkanı adaylığı ve merkez yoklamasıyla milletvekili aday listesini oluşturma konusunda yetki verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Seçim gündemiyle ilgili sıcak ihtiyaç duyulan acil konuların tamamı ayrıntılı şekilde görüşüldü. Önümüzdeki süreçte geniş, mümkün olan en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesinin gerektiği konusunda görüş ortaya çıktı. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde en geniş ittifak yollarının aranması gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesinde her türlü işlemlerin yapılması ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdik. Oybirliği ile genel başkana yetki verdik. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar bundan sonra Parti Meclisi kararı çerçevesinde genel başkan tarafından yürütülecek” diye konuştu.