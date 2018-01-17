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Gözler Suriye ve OHAL nedeniyle MGK’da

17.01.2018 19:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

Türkiye’de olağanüstü halin uygulanması ve Suriye’deki gelişmelere nasıl yanıt verileceği konusunda gözler, halen devam eden Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi.

Türkiye'de olağanüstü halin uygulanması ve Suriye'deki gelişmelere nasıl yanıt verileceği konusunda gözler, halen devam eden Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK, 2018 yılının ilk toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

MGK'nın gündeminde, Suriye'de Kürt yapılanması PYD-YPG'ye askeri müdahalede bulunulması meselesi var. ABD'nin askeri teçhizat ve eğitim verdiği PYD-YPG'ye yönelik desteğini sürdürmesine tepkili olan Türkiye, bugün alacağı MGK kararıyla da bu tepkiyi devlet düzeyinde kamuoyuna ilan edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MGK'nın bugünkü toplantısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Afrin ve Münbiç bölgelerine askeri operasyon yapmasına destek açıklaması yapması da öngörülüyor.

MGK'da ayrıca yine Erdoğan'ın açıkladığı ve talep ettiği üzere OHAL'in yeniden uzatılması yönünde tavsiye kararı alınması da bekleniyor. MGK'nın tavsiye kararı çerçevesinde, Türkiye'de OHAL uygulamasının 7'nci kez hayata geçirilmesi süreci de başlayacak. Buna göre; MGK kararı ardından bugün Saray'da toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nda da OHAL'e devam edilmesine ilişkin tezkere imzalanacak. Bu tezkere, TBMM'ye sevk edilecek.

TBMM'de ise, AK Parti'nin "kabul” oylarıyla OHAL'in 19 Ocak'tan itibaren üç aylığına yeniden uzatılması planlanıyor. Geçten oylamalarda olduğu gibi, AKP'nin yanı sıra MHP'nin de "kabul” oyu kullanması ve CHP ile HDP'nin ise "ret” oyu vermesi bekleniyor.

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