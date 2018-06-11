Gözler Trump-Kim Zirvesinde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u, “nükleer silahtan arındırılmış, barışçıl, refah dolu ve güvenli bir Kore yarımadasını destekleme” yönündeki fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Guterres gazetecilere yaptığı açıklamada, iki lideri diplomatik çözüm gayreti gösterdikleri ve “geçen yıl büyük endişelere neden olan tehlikeli döngüyü kırmaya çalıştıkları” için takdir ettiğini belirtti.

“Barış ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahtan arınma net ve paylaşılmış hedef olmalı” diyen Guterres, geçen ay iki lidere gönderdiği mektupta, “Bundan sonra izlenecek yolun işbirliği, uzlaşı ve ortak bir davayı gerektireceğini” kaydettiğini aktardı.

Guterres, iki taraftan talep geldiği takdirde, doğrulama mekanizması dahil olmak üzere BM’nin bu süreci desteklemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Kore Yarımadası’nın nükleer silahtan arındırılması yönünde anlaşmaya varmaları halinde Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim’i ilk kendisinin kutlayacağını söyledi.