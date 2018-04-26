Gözler Trump-Merkel Görüşmesinde

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra gözler Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yarın için planlanan Beyaz Saray ziyaretine çevrildi. Merkel, Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra ikinci kez, bu sefer günübirlik bir ziyaret amacıyla Washington’a gelecek.
Merkel’in ABD başkentinde toplam sekiz saat kalması planlanırken, kısa ziyaret federal hükümet tarafından "çalışma ziyareti" olarak tanımlandı. Ziyaret kapsamında Merkel’in Trump’la öğleden önce kapalı kapılar ardında görüşeceği, iki liderin ardından birlikte öğle yemeği yiyecekleri açıklandı.
ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un samimi görüntüleri ve özellikle Suriye konusunda Fransa ile ABD arasındaki siyasi ahengin, Merkel-Trump zirvesine nasıl yansıyacağı konusunda Berlin’de çeşitli tahminler yapılıyor. Trump, Merkel’in geçen yılki ilk ziyaretinde Oval Ofis'teki görüşmede Alman başbakanla tokalaşmak istemezken, Merkel'in Trump'a şaşkın bakışı buluşmaya damgasını vurmuştu. Yarınki ziyaret öncesi yapılan yorumlarda, Macron’un geçmişte Merkel'in başaramadığını yapıp, Donald Trump ile anlaşabilmenin bir yolunu bulduğu belirtilirken, Alman başbakanını zorlu bir toplantının beklediğine vurgu yapılıyor.
Birkaç gün önce Berlin’e gelen ve Merkel’in ziyareti konusunda Alman tarafı ile hazırlıkları sürdüren ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Sekreteri Wess Mitchell’in, Trump’un görüşmede iki ana konuya odaklanacağını aktardığı öğrenildi. Buna göre, ABD Başkanı Almanya'nın savunma giderleri ile ilgili iki ülke arasında yaşanan tartışmayı yeniden ele almayı ve Merkel’den 2024 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayırmasını talep edecek. Almanya, 34 milyar Euro'nun üzerinde çok ciddi bir savunma bütçesine sahip olsa da, ABD bunu yetersiz görüyor. Merkel hükümeti, GSYH'sinin sadece yüzde 1.22'sini NATO kapsamında savunmaya ayırırken, Berlin'den uluslararası askeri operasyonlarda daha aktif rol oynamasını isteyen Trump, uzun bir süredir NATO üyesi diğer ülkelerin de bu hedefe uymasını istiyor. Trump, geçen yılki görüşmede bu talebini yinelemiş, Merkel ise savunma harcamalarını yüzde 2 hedefine çıkarma planına bağlı olduğunu söylemişti.
ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirme planının da iki liderin görüşmesinde konu olması bekleniyor. Plan Almanya'da yoğun tepkiye neden olmuş, ABD ilk etapta AB ülkelerini ek vergilerden muaf tutmuştu. Ancak Merkel’in ziyareti öncesinde yapılan yorumlarda, Trump’ın vergilendirme sistemini 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe sokmaya kararlı olduğu ve Merkel’in bu konuda inisyatif alma alanının kısıtlı olduğu vurgulanıyor.
Wess Mitchell’in Berlin’de yaptığı hazırlık toplantısında, ABD Başkanı Trump’ın Merkel’le Rus doğal gazını Avrupa’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesinden duyduğu rahatsızlığı konuşmak istediğini bildirdiği de öğrenildi. Trump’ın, Rusya’ya uygulanan yaptırımları anımsatarak, boru hattı projesinin durdurulmasını isteyebileceği dillendiriliyor. ABD ve Polonya, projeyle Almanya’nın Rus doğal gazına olan bağımlılığın artacağını iddia ediyor. Kuzey Akım 2 ile birlikte Rusya'nın Baltık Denizi'nin altından Almanya'da doğal gaz ihracat kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 110 milyar metreküp üzerine çıkacak.
Merkel ve Trump arasında pürüz yaratması beklenen bir diğer konu da İran ile uluslararası nükleer anlaşması. Trump'ın sert şekilde eleştirdiği anlaşma hakkında, Merkel yeni bir anlaşma yapılmadan şu andakinin iptaline karşı çıkıyor. Anlaşmayı "çok kötü bir anlaşma" ve "hiç yapılmaması gerekirdi" şeklinde eleştiren Trump, İran'a ek yaptırımlar uygulamayı venükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmayı hedeflediğini açıklamıştı.
Donald Trump ile Angela Merkel arasındaki zirvede, İngiltere’nin Brexit kararı ile AB’den çıkması ile oluşacak durum, Kuzey Kore ve Suriye gibi uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.
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