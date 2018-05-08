HABER

Gözlük ve Lenslere Veda Ettirtecek Nano Damla

08.05.2018 15:51 | Son Güncelleme

Sürekli gelişen tıp teknolojisi, göz hastalıklarının tedavisinde de yeni bir çığır açıyor. Gözlükten, kontakt lense ve lazer ameliyatlarına uzanan tedavi yöntemlerinde artık göz damlası dönemi başladı

Gözlük ve Lenslere Veda Ettirtecek Nano Damla

Dünyada, gözleri iyi görmediği için gözlük takanların sayısı 200 milyonun üzerinde.

Bazıları da gözlük yerine lens kullanmayı tercih ediyor.

Lazerle yapılan göz ameliyatlarıysa, göz merceği ve irisin üzerindeki koruyucu kornea tabakasının şeklini değiştiriyor.

Shaare Zedek Tıp Merkezi’ndeki İsrailli araştırmacılar, geliştirdikleri nano göz damlasının, bütün bunların yerini alabilecek basit bir tedavi yöntemi olduğunu söylüyor.

Rekratif Cerrahi Direktörü David Smadja, damlanın nasıl işe yaradığını şöyle anlatıyor:

“Göz damlasıyla, ışığın yörüngesini değiştirmeye çalışıyoruz. Gözlükler, kontakt lensle ve lazer ameliyatıyla korneanın şeklini değiştirmek yerine, korneanın kırılma indeksini değiştiriyoruz. Böylece bütün ışığın, gözün odak merkezinde toplanmasını sağlamak için sadece ışığın yörüngesiyle oynamış oluyoruz.”

Göz damlası tedavisi, bir akıllı telefon uygulaması eşliğinde ve genellikle evde yapılacak şekilde tasarlanmış.

Görme bozukluğunun derecesini akıllı telefon uygulamasının yardımıyla belirliyorsunuz. Sonra küçük bir cihaz bağlıyorsunuz.

Cihazın içinde, kornea yüzeyinde optik bir şekil çizebilen ve nano parçacıklara kapıyı açan küçük bir lazer kaynağı var.

Sentetik nano parçacık solüsyonu, kornea üzerindeki küçük optik şekli buluyor ve böylece ışık retinaya ulaştığında odakta toplanıyor.

Hayvan gözlerinde yapılan testlerde, refraktif hatalar nano damlalardan önce ve sonra incelendi. Testlerin sonunda, damlaların görme sorunlarını birkaç saatliğine giderdiği görüldü.

Nano damlaların etkisinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için yeni bir deney serisi başlatmayı planlayan uzmanlara göre, bu tedavi yöntemi yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale gelebilir.

Trump'a büyük şokTrump'a büyük şok
Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındıKerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı
Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler Gizemli kızla ilgili tüyler ürperten sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Konut kredisinde indirimli faiz oranı ne kadar olacak?

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hawaii lavlarından dehşet görüntüler! Otomobili yuttu

Hawaii lavlarından dehşet görüntüler! Otomobili yuttu

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!

Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.