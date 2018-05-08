Gözlük ve Lenslere Veda Ettirtecek Nano Damla

Dünyada, gözleri iyi görmediği için gözlük takanların sayısı 200 milyonun üzerinde.
Bazıları da gözlük yerine lens kullanmayı tercih ediyor.
Lazerle yapılan göz ameliyatlarıysa, göz merceği ve irisin üzerindeki koruyucu kornea tabakasının şeklini değiştiriyor.
Shaare Zedek Tıp Merkezi’ndeki İsrailli araştırmacılar, geliştirdikleri nano göz damlasının, bütün bunların yerini alabilecek basit bir tedavi yöntemi olduğunu söylüyor.
Rekratif Cerrahi Direktörü David Smadja, damlanın nasıl işe yaradığını şöyle anlatıyor:
“Göz damlasıyla, ışığın yörüngesini değiştirmeye çalışıyoruz. Gözlükler, kontakt lensle ve lazer ameliyatıyla korneanın şeklini değiştirmek yerine, korneanın kırılma indeksini değiştiriyoruz. Böylece bütün ışığın, gözün odak merkezinde toplanmasını sağlamak için sadece ışığın yörüngesiyle oynamış oluyoruz.”
Göz damlası tedavisi, bir akıllı telefon uygulaması eşliğinde ve genellikle evde yapılacak şekilde tasarlanmış.
Görme bozukluğunun derecesini akıllı telefon uygulamasının yardımıyla belirliyorsunuz. Sonra küçük bir cihaz bağlıyorsunuz.
Cihazın içinde, kornea yüzeyinde optik bir şekil çizebilen ve nano parçacıklara kapıyı açan küçük bir lazer kaynağı var.
Sentetik nano parçacık solüsyonu, kornea üzerindeki küçük optik şekli buluyor ve böylece ışık retinaya ulaştığında odakta toplanıyor.
Hayvan gözlerinde yapılan testlerde, refraktif hatalar nano damlalardan önce ve sonra incelendi. Testlerin sonunda, damlaların görme sorunlarını birkaç saatliğine giderdiği görüldü.
Nano damlaların etkisinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için yeni bir deney serisi başlatmayı planlayan uzmanlara göre, bu tedavi yöntemi yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale gelebilir.
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