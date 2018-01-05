Grafiklerle İran protestoları: Ekonomik gerekçeler neler?

Baluken, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

Uzmanlar, ABD'nin mali işlemlere uyguladığı yaptırımların kaldırılmadığına, bunun da yabancı şirketleri İran'da iş yapmaktan caydıran bir etken olduğuna dikkat çekiyor.

Ama ekonomideki canlanma, İranlıların umduğu kadar etkili olmadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen ay yaptığı açıklamada büyümenin doğal gaz dışı sektöre de yansıdığını söyledi ve gayri safi yurt içi hasılanın 2017/18 mali yılında %4.2 genişleyebileceği öngörüsünde bulundu.

Nükleer anlaşmanın uygulamaya konduğu 2016 yılında çoğu yaptırım kaldırıldı ve ekonomide canlanma başladı. İran Merkez Bankası'na göre gayri safi yurt içi hasılası %12.3 büyüdü. Büyümenin gerekçesi olarak petrol ve doğal gaz sanayideki hareketlilik gösterildi.

Ancak harcama bütçesinde kağıt üzerinde artış gözükse de, ülkedeki yüksek enflasyon nedeniyle reel anlamda bütçe harcamaları geçen yıla göre düşüş yaşayacak.

Ruhani, 2018 Mart'ında başlayacak yeni mali yıl için bir bütçe önerdi. Bu bütçede harcamaların %6 oranında artıp 104 milyar dolara çıkması planlanıyor.

Oran, Ruhani döneminde ise kademeli olarak düştü. İran Merkez Bankası'na göre 2016'da enflasyon %11'di. Dünya Bankası gelecek üç yılda enflasyonun %12'nin altında kalacağını öngörüyor.

Ekonomik yaptırımların İran'ın petrol gelirlerini azalttığı ve para birimi riyalde %450'den fazla devalüasyon yaşandığı 2013'te enflasyon oranı %31'e kadar çıktı.

BBC 2- Yüksek enflasyon İran'da 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana enflasyonda dalgalanmalar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Ekim ayındaki açıklamasında nükleer anlaşmadan desteğini çekip sonlandırılması çağrısı yaptı, kararı Kongre'yi bıraktı.

İran'da gençler ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesim oldu. Ülkenin 79.9 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası 30 yaş altı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 15-24 yaş aralığının %26.7'sinin işsiz olduğunu tahmin ediyor. Eksik iş gücü de fazla. ILO'ya göre 15-24 yaş aralığında eksik iş gücü oranı %12.4.

IMF, yüksek ekonomik büyüme oranlarına rağmen istihdam piyasasına giren kesimi karşılayacak yeterli iş olmadığı uyarısını yapıyor. Uzmanlar, bunun sebebinin de ekonomik canlanmanın petrol endüstrisine bağlı olmasından kaynaklandığını, bu sektörün de yoğun iş gücü gerektirmediğini söylüyor.

BBC4- Akıllı telefon sahiplerinin sayısı artıyorAkıllı telefon kullanımı, protesto gösterilerinde önemli bir rol oynadı.

Göstericilerin çoğu, protestoların organizasyonu, video ve fotoğraf çekimleri için akıllı cep telefonlarını ve mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kullandı. Telegram'ın İran'da milyonlarca kullanıcısı var.

Telegram popüler kanalları kapatmayı reddedince İranlı yetkililer uygulamaya erişimi yasakladı.