Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 20 yıldır ülkesinde siyasete yön veriyor ve "karşı gelinemeyen lider" konumunda.

Vladimir Putin Rusya'yı yeniden dünya gücüne dönüştürüp, ekonomik gelişmeye yön veren bir başkan olarak görülüyor.

Rusya'da halkın çoğunun yaşam koşulları gelişmesine paralel olarak istikrar hissiyle birlikte ulusalcılık da yükselişe geçti. Ancak çoğu muhalife göre demokrasiden de vazgeçildi.

Peki Putin öncesi ve sonrası Rusların hayatı nasıl değişti?

7 grafikte inceledik.

1. Yoksul sayısı azaldı

Ülkede yoksulluk sınırının altında kalan nüfusun sayısı Putin öncesine göre belirgin bir şekilde azaldı. Ancak diğer gelişmiş ülkelere göre yoksul sayısı hâlâ yüksek.

2. Artan maaşlar son dönemde azaldı

Putin başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren ilk dönemde maaşlar yıllık yüzde 10 artış gösteriyordu. Putin 2012'de başbakanlıktan tekrar devlet başkanlığına döndükten sonra bir dizi ekeonomik kriz ve yaptırımla bu artışın doluğu biraz kesildi.

3. Daha fazla insan araba ve mikrodalga fırın sahibi

Rusların Lada arabalarla 'aşkı' giderek büyüyor. 2017'de 1.595.737 araç satıldı, bunların 311.588'i Lada.