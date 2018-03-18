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Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya

18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 20 yıldır ülkesinde siyasete yön veriyor ve "karşı gelinemeyen lider" konumunda. Peki Putin öncesi ve sonrası Rusların hayatı nasıl değişti? 7 grafikte inceledik.

Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 20 yıldır ülkesinde siyasete yön veriyor ve "karşı gelinemeyen lider" konumunda.

Vladimir Putin Rusya'yı yeniden dünya gücüne dönüştürüp, ekonomik gelişmeye yön veren bir başkan olarak görülüyor.

Rusya'da halkın çoğunun yaşam koşulları gelişmesine paralel olarak istikrar hissiyle birlikte ulusalcılık da yükselişe geçti. Ancak çoğu muhalife göre demokrasiden de vazgeçildi.

Peki Putin öncesi ve sonrası Rusların hayatı nasıl değişti?

7 grafikte inceledik.

1. Yoksul sayısı azaldı

Ülkede yoksulluk sınırının altında kalan nüfusun sayısı Putin öncesine göre belirgin bir şekilde azaldı. Ancak diğer gelişmiş ülkelere göre yoksul sayısı hâlâ yüksek.

Rusya

2. Artan maaşlar son dönemde azaldı

Putin başkanlık koltuğuna oturduğundan itibaren ilk dönemde maaşlar yıllık yüzde 10 artış gösteriyordu. Putin 2012'de başbakanlıktan tekrar devlet başkanlığına döndükten sonra bir dizi ekeonomik kriz ve yaptırımla bu artışın doluğu biraz kesildi.

Aylik gelir

3. Daha fazla insan araba ve mikrodalga fırın sahibi

Rusların Lada arabalarla 'aşkı' giderek büyüyor. 2017'de 1.595.737 araç satıldı, bunların 311.588'i Lada.

Araba ve mikrodalga fırın

4. Şampanya mı, vokta mı?

Rusların içkiye düşkünlüğü konusunda bir sürü rivayet var. Sağlık Bakanı alkol tüketiminin yüzde 80 azaldığını iddia etse de resmi rakamlar bunu pek yansıtmıyor.

votka

5. İnternet kullanıcısı sayısı artıyor

Facebook'un Rusya versiyonu VKontakte'nin 90 milyon kullanıcısı var. Facebook'taki Rus kulllanıcı sayısı ise 20 milyon. Arama motoru Yandex de Google'ı sollamış durumda.

Rusya internet kullanıcıları

6. Sirklere ilgi düştü

Ülke çapında 60 yerleşik sirk bulunuyor. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil'e kaptırdıkları göstericiler nedeniyle son dönemde sirkler biraz canlılığını kaybetti.

Rusya'daki sirk sayısı

7. Kütüphaneler

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Rusya'da da kütüphane sayısı azalıyor.

Rusya'daki kütüphane sayısı

Grafiklerle Putin öncesi ve sonrası Rusya

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