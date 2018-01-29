Grammy ödül törenine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu

Reuters Bruno Mars kazandığı ödüllerle

Müzik dünyasının en büyük ödülü kabul edilen Grammyler, ABD'nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

60. Grammy Ödül Töreni'ne katılan sanatçıların ve konukların çoğu, cinsel taciz kurbanlarına desteklerini dile getirmek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için yakalarına beyaz gül taktı.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe ödül töreninde yaptığı konuşmada artık erkekler ile kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin, tacizin ve gücün kötüye kullanılmasının son bulması gerektiğini söyledi.

32 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars, 6 dalda Grammy ödülü kazanarak gecenin yıldızı oldu.

Bruno Mars'ın kazandığı ödüller arasında "Yılın Albümü", "Yılın Kaydı" ve `Yılın Şarkısı" da var.

Mars böylece aday gösterildiği dallarda ödülleri kimseye kaptırmamış oldu.

30 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Kendrick Lamar da geceyi 5 ödülle kapattı.

EPA Scott Devendorf ve Lisa Loeb birbirlerine ödüllerini gösteriyor Jay-Z'ye ödül yok8 dalda aday gösterilen Jay-Z ise ödül kazanamadı.