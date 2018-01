Grammy'de 'Bruno Mars' Gecesi

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy'ler, dün New York Madison Square Garden'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

60'ıncı Grammy Ödül Töreni'nin yıldızı altı dalda ödül kazanan Bruno Mars oldu. Sanatçı "en iyi albüm”, "en iyi kayıt” ve "yılın şarkısı” ödüllerinin yanı sıra "en iyi R&B albümü”, "en iyi R&B performansı” ve "en iyi R&B şarkısı” ödüllerini de topladı.

"24K Magic” ile Grammy'lerin büyük ödülü "yılın albümü”nü alan Mars, albümdeki şarkıların aşkla yazıldığını ve herkesin bu şarkılarla dans etmesini istediğini kaydetti.

Mars, hit şarkısı Finesse'ı sahnede rap şarkıcısı Cardi B ile birlikte seslendirdi.

Pink, sahneye sade bir kot pantolon ve tişörtle çıkarak yeni şarkısı "Wild Hearts Can't Be Broken"ı seslendirdi.

Pink, "What About Us” şarkısıyla "en iyi pop solo performans” ödülüne adaydı, ancak ödül "Shape of You” şarkısıyla Ed Sheeran'ın oldu.

Bu yılki ödül törenini ünlü talk Show sunucusu ve müzisyen James Corden sundu.

"En iyi rap albümü”, "en iyi rap şarkısı” ve "en iyi rap performansı” ödüllerini Kendrick Lamar alırken, "en iyi geleneksel pop vokal albümü” ödülünü "Tony Bennett Celebrates 90" ile duayen sanatçı Tony Bennett aldı.

Komedyen Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Sarah Silverman ve Jim Gaffigan'ı geride bırakarak Netflix'e hazırladığı "The Age of Spin" ve "Deep in the Heart of Texas" ile "en iyi komedi albümü” ödülünü aldı.

"En iyi yeni sanatçı” ödülünü alan Alessia Cara ise çocukluğundan beri Grammy kazanmanın hayalini kurduğunu, ancak yine de bir konuşma hazırlamadığını söyledi.