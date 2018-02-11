Grand Kanyon’daki Helikopter Kazası’nda 3 Kişi Öldü

Arizona eyaletindeki doğa harikası Grand Kanyon’da bir turist helikopteri düştü. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kazanın Grand Kanyon’un batı bölgesinde akşama doğru meydana geldiği belirtildi.

Helikopter tur şirketi Papillon Havayolları tarafından işletiliyordu. Kazanın nedeni henüz netleşmiş değil.

Papillon internet sayfasında kendisini dünyanın en büyük turistik havacılık şirketlerinden biri olarak tanımlıyor ve yılda 600 binden fazla insanı uçurduğunu belirtiyor.

Yerel medya helikopterin Airbus Eurocopter EC130 tipi olduğunu belirtti, içinde 6 yolcu ve bir pilot olduğunu kaydetti.

Grand Kanyon Amerika’da en fazla turist çeken bölgelerden biri olarak biliniyor.

Yılda 6 milyon kişi bölgeyi ziyaret ediyor.