Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürmeleri dikkat çekti.

'KADIN HAKLARI MÜCADELESİ ADINA BAŞKALARINA NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEMELİLER'

Rebecca Cooper ''Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık'' dedi.

'HİÇBİR ZAMAN RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM'

​Lauren-Jade Pope,''O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!'' diye sesini yükseltti.

'HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRAMADIM'

​Hannah Louise ''Bir grid kızıyım, mesleğimi SEVİYORUM, bu iş BENİM TERCİHİM. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması'' diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.