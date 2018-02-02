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Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 14:21 | Son Güncelleme

Formula 1 yöneticilerinin 'günümüz toplum kurallarına uymayan bir kullanım' gerekçesiyle 2018'de işten çıkardığı grid kızları, feministlere çattı. Twitter'da seslerini yükselten grid kızları, 'kadın hakları savunucuları yüzünden çok sevdikleri bir meslekten oldukları ve işsiz kaldıkları' savını ortaya attı.

Grid kızları: Feministler yüzünden işimizden olduk

Formula 1'de pilotların başlama sinyalini beklediği alanda toplanan hostesler olan grid kızları, pozisyonlarının feshedilmesiyle işsiz kalmalarının ardından tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Kadın hakları savunucularının kantarın topuzunu kaçırmasının kurbanı olduklarını öne sürmeleri dikkat çekti.

'KADIN HAKLARI MÜCADELESİ ADINA BAŞKALARINA NE YAPACAKLARINI SÖYLEMEMELİLER'

Rebecca Cooper ''Kadın hakları için mücadele ettiklerini söyleyen kadınların başkalarına ne yapıp yapmamaları gerektiğini söylemesi gülünç. Bu yüzden bizim sevdiğimiz ve yapmaktan gurur duyduğumuz bir işi durdurmaları saçmalık'' dedi.

'HİÇBİR ZAMAN RAHATSIZLIK HİSSETMEDİM'

​Lauren-Jade Pope,''O feministler yüzünden işimizden edildik. 8 yıllık grid kızıyım ve hiçbir zaman kendimi rahatsız hissetmedim. İşimi seviyorum, sevmeseydim yapmazdım! Kimse bizi bunu yapmaya zorlamıyor! Bu bizim tercihimiz!'' diye sesini yükseltti.

'HİÇBİR ŞEKİLDE İSTİSMARA UĞRAMADIM'

​Hannah Louise ''Bir grid kızıyım, mesleğimi SEVİYORUM, bu iş BENİM TERCİHİM. Şu sıra yaşadığımız mesele, hiçbir şekilde istismara uğramamış insanlar adına istismar eden çok fazla insan olması'' diye yazdı. Louise, Britanya Süperbike Şampiyonası ve Isle Adası Turist Kupası gibi yarışmalarda da aynı kararın alınması halinde yıkılacağını sözlerine ekledi.

'SAYGI GÖRÜYORDUM, ÜCRETİM DOLGUNDU'

​Lucy Stokes ''İşimi seviyorum. Saygı görüyorum, iyi ücret alıyorum ve çalıştığım takımı temsil etmekten gurur duyuyorum. Kimsenin hele feministlerin mesleğimizi yargılamaya hakkı yok. Dürüst olmak gerekirse onlar yüzünden bu kadar çok kadın işsiz kalıyor. Hani nerede eşitlik ve kadınların güçlendirilmesi?'' diye sorguladı.

​HOLLYWOOD'DA SİSTEMATİK TACİZLE MÜCADELE KAMPANYASININ ARTÇILARI

Formula'nın grid kızları uygulamasından vazgeçmesi, Hollywood'daki sistematik cinsel saldırı ve istismarın ifşa edilip bununla mücadele edilmesi için başlatılan 'MeToo' ve 'Time's Up' gibi kampanyaların çapının çok genişlemesinin ardından geldi.

​F1 ticari şefi Sean Bratches üç gün önce şu açıklamayı yaptı: "Grid kızları uzun yıllardır F1'de olan geleneklerden biri olsa da artık bu durumun istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz. Bu uygulamanın F1 ve F1 fanları için uygun veya alakalı olduğunu düşünmüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Feminist grid kızları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
grid kızları yemek öncesi tatlı gibi,aşırı sexi kıyafetleri bütün fiziğini ortaya çıkarıyor yani çıplak bedenleri izleyiciynin neşelenmesini sağlıyor,ahlaki çöküşten başka bişey değil
@aydemir_m_1981 esas çöküş Türbanlı bayanları (müslüman geçinen)aldıkları lüks arabaları nasıl, ne iş yaparak aldıklarına bakın??? aysbergin görünmeyen yüzünü 80 milyonluk ülkede kaç kişi biliyor acaba??? ALLAH herşeyi görür,??? bende ALLAHIN bir kulu ( 5 vakit namazımda)olduğumdan dilsiz şeytan olmamak için yazıyorum. Ülkemdeki kör,sağır ve akıl yoksunu insanlarım ALLAH için benide dinleyin ALLAHın bana gösterdiklerini yazıyorum.YALANım varsa ALLAH için cevap yazın???
türbanla ne alaka la
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