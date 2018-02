Grip aşısı yaptırmak işe yarıyor mu?

Gribal enfeksiyon virüslerini, nezle ve öksürük yoluyla vücuttan atmaya çalışırız. Eğer şikayetlerimize bir de ateş eklenirse, o zaman vücudumuz enfeksiyona karşı direniyor demektir. Buna karşı bir aşı ise mevcut değil.

Bağışıklık kazanmak mümkün mü?

Soğuk algınlığına her an için tekrar yakalanmak mümkün. Zira hastalık kapmamızı sağlayacak yüzlerce patojen, yani hastalığa neden olan organizma ve madde bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda bulaşma yolu mevcut. Her an, her yerde, her şekilde bu virüslerle karşılaşmamız mümkün. Ellerle bir kez temas etmeleri, vücudumuza girmeleri an meselesi oluyor. Ellerimizi ağız ya da burnumuza götürdüğümüzde hemen içeri girip mukozaya yerleşen virüsler, orada çoğalıp yayılmak için en uygun ortamı bulmaktadır.

Gribal enfeksiyona yakalanan kişi derhal dinlenmeye çekilmeli ve kalabalıktan uzak durmalıdır. Bu şekilde hem iyileşme süreci hızlandırılmış hem de hastalığın başkalarına bulaşması önlenmiş olur. Patojenlerin bronş ve burun kemik boşluklarına (Paranazal sinüs) ulaşması durumunda ise bronşit ya da sinüzit tehlikesi had safhaya çıkar. Tüm bunları önlemenin yolu ise soğuk algınlığı belirtileri ortaya çıkar çıkmaz evde kalıp limonlu çay, nane ya da ıhlamur gibi sıcak içecekler eşliğinde iyice dinlenmekten geçiyor.

