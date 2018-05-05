Guantanamo Tutukevi Yeniden Devreye Giriyor

Amerika Savunma Bakanlığı yetkilileri yakaladıkları yeni terör zanlılarını da Guantanamo’ya gönderme konusunda istekli görünüyor. Küba’nın en güney ucundaki körfezde, Amerika’nın elinde tuttuğu bu Deniz Kuvvetleri üssünde yer alan tutukevinin, en azılı teröristler için en uygun son durak olduğu, burası dışındaki yerlerin yeterince güvenli olamayacağı düşünülüyor.

Pentagon, bir süre önce Beyaz Saray’a gönderdiği resmi bir yazıda, kimlerin Guantanamo’ya gönderilebileceği şeklinde tariflerde bulundu ancak yine de şu an Guantanamo’ya yeni transfer edilen kimsenin olmadığı uyarısında da bulundu

Pentagon Sözcüsü Dana White konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu konuda nasıl ilerleyeceğimize dair nihai karacı Beyaz Saray verecek” dedi.

Dana White ayrıca, “Bizim asıl politikamız ülkelerin buradaki vatandaşlarını geri almasıdır ve bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ancak bu noktada yeni kriterler konusunda Savunma Bakanlığı da Beyaz Saray da yorum yapmaktan kaçınıyor.