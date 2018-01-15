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Guardian: ABD’nin sınır ordusu planı Türkiye’nin umutlarını kırdı

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG ile birlikte 30 bin kişilik sınır güvenliği ordusunu kurma kararına Türkiye'nin gösterdiği sert tepki, yabancı basının değerlendirmelere konu oldu. İngiliz Guardian gazetesi, planın Türkiye'nin ABD'nin "YPG'yi terk edeceği umutlarını kırdığını" söylüyor.

Guardian: ABD’nin sınır ordusu planı Türkiye’nin umutlarını kırdı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, diplomasi editörü Patric Wintour imzasıyla yayımlanan haber analizinde, Türkiye'nin sınır ordusu planına ilişkin olarak ABD'ye yönelttiği "ateşle oynuyor" eleştirisine dikkat çektikten sonra Rusya'nın da planın Suriye'nin bölünmesine yol açabileceği uyarısının altını çiziyor.

ABD'nin liderliğindeki koalisyonun Pazar günü açıkladığı planda ABD Yönetiminin Suriye'ye yönelik uzun vadeli düşüncelerinin içeriğine ilişkin biraz bilgi verdiğini düşünen gazete, şu görüşleri dile getiriyor:

"Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler son haftalarda bozuluyor, kısmen Trump Yönetiminin vize kızıtlamaları konusundaki kaygalar nedeniyle ancak büyük ölçüde Türkiye'nin, ABD'nin Rakka'daki İslam Devleti güçlerine saldırıya öncülük yapan Suriye Demokratik Güçlerinin omurgasını oluşturan Suriyeli Kürt güçlerine sağlamayı sürdürdüğü desteğe olan öfke yüzünden."

Guardian, "SDG'ye Kürt YPG hakim ve 15 bin tecrübeli SDG unsurunu içerecek sözde sınır gücüne ilişkin plan, Türkiye'nin İslam Devletiyle mücadele sona erdiğinde ABD'nin YPG'yi terk edeceği umutlarını kırıyor" yorumunu yaptıktan sonra Türkiye'nin YPG'yi, terör örgütü olarak nitelediği ve PKK'dan farklı görmediğini belirtti.

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SINIR ORDUSU ABD İÇİN "PAZARLIK KOZU" OLARAK GÖRÜLEBİLİR

Türkiye'den gelen sert eleştirilerin yanısıra Rusya ve Suriye rejiminin tepkilerini aktaran gazete, ABD tarafından planlanan sınır gücünün ise Rusya'yı Esad'ın geleceğini müzakere etmeye zorlamak isteyen Washington yönetimi için bir "pazarlık kozu olarak da görülebileceğini" düşünüyor.

(ANKA)

(CN/HF)

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Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Suriye YPG

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