Guardian: Afrin zaferi sonrası Suriyeli muhalif gruplar ittifaka yakın

"Esad bile bizi bir araya getirmeyi başaramamıştı. Yakıp yıkma politikası izleyen rejimden askeri ve siyasi olarak daha zayıfız ve biz birbirimizi ihanetle suçlarken, birçok bölge düşüyor. Halk bütün isyancı gruplardan nefret ediyor ve bu, bir gün birleşik bir ordu kurduğumuzda, değişecek."

Guardian muhabirine konuşan ve haberde ismi değiştirilen Türkiye destekli bazı muhalif güçler, Afrin'de yaşadıkları zafer sonrası ilk kez "birlik olduklarını" söyledi.

'Türkiye için savaşan paralı askerlerden ibaret değiliz'

Guardian'ın haberine göre bu gruplar, Türkiye'nin savaşını savaşan paralı askerlerden ibaret olarak da görülüyor. Ancak birçoğu, "savaşın hatlarıyla ilgili son sözün sahibi olmadıklarının" farkında olsalar da, bu eleştirileri kabul etmiyorlar:

"Yaklaşık 20 bin güçten oluşan yeni ordularının El Kaide bağlantılı militanları İdlib'in kuzeyinden çıkaracabileceğine inanıyorlar. Sayıları artarsa da, Esad'ın Rusya destekli güçleri ülkedeki toprakları geri almaya çalışıyor olsa bile, Suriye'deki barış görüşmelerinde ellerinin güçleneceğini düşünüyorlar."

'Esad gittiğinde orduyla beraber çalışabiliriz'

Gazete haberi için Afrin harekatının komutanlarından Ebu Ahmet'in yardımcısıyla da konuştu. Bu kaynak, eğer bir gün Esad'ı devirecek bir anlaşma sağlanırsa Suriye'nin tamamında düzenin sağlanması için hükümetle çalışabileceklerini söyledi ve ekledi:

"Esad'ın ve üst düzey kademelerinin olmadığı bir geçiş dönemi mümkünse eğer, biz de uluslararası toplumun da desteğiyle orduyla işbirliği yapıp kurtarılan yerlerde güvenliği sağlayabiliriz."

Guardian'ın haberi, Türkiye destekli güçlerin anlatılarından yola çıkarak, sahada yaşananlara ilişkin de fikir veriyor: