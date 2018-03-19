HABER

Guardian: Afrin'de kalan YPG'liler vur-kaç tekniğiyle saldırmaya hazırlanıyor

19.03.2018 06:27 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesinin ardından bazı YPG'li güçlerin burada kalarak "vur-kaç tekniğiyle saldırmaya" hazırlandığını yazdı.

Guardian: Afrin'de kalan YPG'liler vur-kaç tekniğiyle saldırmaya hazırlanıyor

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını yazdı.

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov imzalı habere göre, YPG'li bazı güçler kent merkezinden çekilirken, bazıları TSK ve ÖSO güçlerine "vur-kaç tekniğiyle saldırma amacıyla Afrin'de kaldı".

Afrin kent merkezinin 48 saatten kısa sürede düştüğüne dikkat çekilen haberde, buranın ancak uzun ve zorlu bir abluka sonucu alınabileceği beklentisinin de karşılıksız kaldığı belirtildi.

Guardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Kürt güçler geri çekilmelerinin gerekçesini daha fazla sivilin zarar görmemesi diye açıkladı. Öte yandan, çok daha ağır ateşli silahlar ve modern hava güçlerine sahip, yabancı destekçileri olmayan düşmanları karşısında, Kürtler zorlu bir mücadeleyle karşılaştı."

afrin

Kürtlerin geri çekilmesi ile Suriye Savaşı'nda yeni bir cephenin açıldığı belirtilen haberde, "Suriye'nin kuzeyi sadece ülkenin diğer yerlerinden göç eden insanlarla değil, aynı zamanda yabancı destekli isyancı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefikleri, bölgesel ve İslamcı güçlerle dolu" denildi.

Türkiye'nin Afrin'in düşmesiyle Suriye'nin kuzeyinde avantaj sağladığı görüşüne de yer verildi.

'**Ankara-Washington açmazı sürüyor**'

Guardian'ın haberi şöyle devam etti:

"YPG'nin ikinci ve daha büyük kalesi, sınırdaki yaklaşık 480 kilometrelik alanı kaplıyor. Ankara, Kürtlerin aralarındaki mesafeyi kapamasını engellemek amacıyla, son 18 ayda arada kalan 93 kilometrelik alanda ağırlığını artırmaya çalıştı. Kürt gruplar da, Rus birliklerin iki yıl önce konuşlandığı Tel Rıfat'a geçti."

YPG'nin Rusya'dan Afrin'de kendilerini savunmasını istediği belirtilen haberde, Moskova'nın bu çağrıyı reddettiği hatırlatıldı:

"Rusya ve ABD daha önce farklı nedenlerle YPG'yi desteklemiş ancak daha sonra Ankara'yla ilişkileri korumak amacıyla çatışmaların dışında kalmayı tercih etmişlerdi.

"Rusya ve Türkiye, Suriye üzerinden kendilerine bir yerleşme alanı bulmuşken, Ankara ve Washington arasındaki YPG açmazı ise sürüyor."

Afrin'den kaçan siviller

Gıda yardımı zorlaşıyor

Habere göre, Afrin'den göç edenler büyük oranda Halep'in batısı ve kuzeyindeki kırsal bölgelere göç ederken, göç dalgası karşısında gıda yardımı giderek zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı, hafta sonu ülkenin kuzeyindeki 24 bin kişiye yardım dağıtıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş (26. hafta puan durumu)

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

İlginizi Çekebilir

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması

Suudi Veliaht bin Selman'dan nükleer silah açıklaması

Putin'den 'zafer' konuşması

Putin'den 'zafer' konuşması

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Reza Zarrab'ın cinsel taciz davasında ‘Türk hükümeti’ tartışması

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Ölmeden iki hafta önce bunları yazdı! Bilim dünyası...

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Rusya'daki başkanlık seçimini Putin kazandı

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

Ahmedinejad'a ağır suçlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.