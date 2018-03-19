Guardian: Afrin'de kalan YPG'liler vur-kaç tekniğiyle saldırmaya hazırlanıyor

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını yazdı.

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov imzalı habere göre, YPG'li bazı güçler kent merkezinden çekilirken, bazıları TSK ve ÖSO güçlerine "vur-kaç tekniğiyle saldırma amacıyla Afrin'de kaldı".

Afrin kent merkezinin 48 saatten kısa sürede düştüğüne dikkat çekilen haberde, buranın ancak uzun ve zorlu bir abluka sonucu alınabileceği beklentisinin de karşılıksız kaldığı belirtildi.

Guardian'ın haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Kürt güçler geri çekilmelerinin gerekçesini daha fazla sivilin zarar görmemesi diye açıkladı. Öte yandan, çok daha ağır ateşli silahlar ve modern hava güçlerine sahip, yabancı destekçileri olmayan düşmanları karşısında, Kürtler zorlu bir mücadeleyle karşılaştı."

Kürtlerin geri çekilmesi ile Suriye Savaşı'nda yeni bir cephenin açıldığı belirtilen haberde, "Suriye'nin kuzeyi sadece ülkenin diğer yerlerinden göç eden insanlarla değil, aynı zamanda yabancı destekli isyancı gruplar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefikleri, bölgesel ve İslamcı güçlerle dolu" denildi.