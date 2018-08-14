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Guardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden oldu

14.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Gazetenin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Erdoğan ve Trump arasında NATO Zirvesi'ndeki görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

Guardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden oldu

Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

Chulov bu iddiayı, ismini vermediği, Ankara'da yönetime yakın bir kaynağın aktarımlarına dayandırdı.

Haberde, bu kaynağın aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında, İsrail'de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve rahip Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

Brunson

Haberde bu iddia, özetle şu ifadelerle aktarılıyor:

"Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Buna göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

"Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alındı.

'Görüşmede sadece Erdoğan, Trump ve bir çevirmen vardı'

"Bu kaynak, Guardian'a 'Bu görüşme NATO Zirvesi sırasında gerçekleşti' dedi ve ekledi:

"Erdoğan, Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi. Görüşmede sadece ikisi ve bir çevirmen vardı. Trump, 'Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum' dedi.

"Erdoğan 'Tamam' dediğinde 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demek istedi. Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ara seçimleri hesaba katması nedeniyle işleri karıştırdı."

Haberde Brunson'un serbest bırakılmasının Trump'ı destekleyen evangelistler için çok önemli olduğu, Pence'in meseleyi bu açıdan ele aldığı, Pence ve evangelistlerin, Brunson'un inançları nedeniyle tutuklandığını öne sürdüğü belirtildi.

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