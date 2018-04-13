Guardian: Macar devlet televizyonu seçimler öncesi hükümet yanlısı ve yalan haberler yaptı

İngiliz Guardian gazetesi, Macaristan devlet televizyonunda çalışan gazetecilerle konuşarak hazırladığı haberinde, genel seçimler öncesi gazetecilerin editörlerinden gelen emirlerle Başbakan Viktor Orban yanlısı ve yalan haber yaptıklarını itiraf ettiklerini yazdı.

Macaristan'da Pazar günü yapılan seçimlerde, göçmen karşıtı bir kampanya yürüten Başbakan Orban'ın partisi FİDESZ, oyların neredeyse yarısını alarak birinci çıkmıştı.

Dan Nolan ve Shaun Walker imzalı habere göre, uluslararası seçim gözlem kuruluşları iktidar partisini seçim kampanyasını "aşağılayıcı ve yabancı düşmanı bir söylem üzerine kurmakla" suçlamış ve devlet televizyonunun açık bir şekilde iktidardaki koalisyon yanlısı haberlere daha fazla yer verdiğini belirtmişti.

Guardian, resmi MTVA kanalında çalışan gazetecilerin seçime giden süreçte editörlerinden gelen talimatlarla göçmenler hakkında olumsuz haberler yaptıklarını söylediklerini de yazdı.

Kanalın, seçim günü Almanya'nın Münster kentinde yolcuların içine dalan bir araca ilişkin haberinde, yanlış olduğu halde olayın "İslamcı terör saldırısı" olarak nitelendirildiği de kaydedildi.