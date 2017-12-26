Guardian: Türkiye'de doğurganlık oranının düşmesi Erdoğan'ın vizyonunu tehdit ediyor

Son Güncelleme 1 saniye sonra 26.12.2017 14:28 |1 saniye sonra

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Avrupa ülkelerine has bir sorunla karşı karşıya kaldığını yazdı. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları en az üç çocuk yapmaya teşvik ettiğini hatırlattı.

İngiliz Guardian gazetesi doğurganlık oranının düştüğü Türkiye'nin Avrupa ülkelerine has bir sorunla karşı karşıya kaldığını yazdı. Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları en az üç çocuk yapmaya teşvik ettiğini hatırlattı. Erdoğan'ın, Türkiye'nin nüfusunun artması gerektiğini söylediğini yazan gazete, "Ancak pek çok kişinin tarihi geçmiş, ataerkil gördüğü bu açıklamalar sakıncalı bir gerçeğe işaret ediyor: Türkiye'nin nüfus büyümesi durdu, doğurganlık oranı Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyesine indi. Ve Türk nüfusu yaşlanıyor" ifadelerini kullandı. Kareem Shaheen ve Gökçe Saraçoğlu imzalı haberde Türkiye'nin 79.5 milyonla Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip olduğu, Avrupa'nın ortalama yaşı en düşük ülkeleri arasında yer aldığı ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkede doğurganlık oranının 2016'da ilk kez 2,1'e gerilediği belirtildi. Söz konusu oran Edirne'de 1,5 iken Şanlıurfa'da ise 4,33 olduğu aktarıldı. Guardian gazetesi Türkiye'de doğum oranının kentlerde azalırken, kırsal bölgelerde ve Suriyeli mülteciler arasında arttığını yazdı. TÜİK, en ‘doğurgan’ ili açıkladı: Şanlıurfa

'**TÜRKİYE'NİN İKİLEMİ**' Kentlerde doğurganlık oranındaki düşüşün daha fazla olduğuna dikkat çeken Guardian'a göre, kırsal bölgelerde ve mülteciler arasında artan doğurganlık oranı ise 10 yıl içinde Türkiye'nin demografisinde büyük değişikliklere neden olabilir: "Türkiye'nin ikilemi Arap ve Avrupalı komşularınınkine benzer. Bir tarafta Orta Doğu toplumlarında olduğu gibi gençlere iş imkanı yaratacak büyüyen bir ekonomi olmadan gerçekleşen nüfus patlaması genç sayısında artış, işsizlik ve marjinalleşmeye yol açabilir. Ancak doğurganlık oranındaki kontrol edilemez düşüş Türkiye'yi Avrupa'da pek çok ülkenin karşı karşıya olduğu yaşlanan nüfus sorunuyla baş başa bırakacak." Guardian'a görüş bildiren Koç Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Prof. Ahmet İçduyu, "Türkiye asla 100 milyon nüfusa ulaşamayacak. Daha büyük nüfusun daha büyük ülke olduğu görüşü 20. yüzyıla ait. 50 yıl içinde Batı ülkelerindekine benzer sorunlarla karşılaşacağız. Üstelik eğer gençler iyi bir eğitim almaz ve ekonomik sistem onları sindirmezse mülteci topluluğunun entegrasyonu, işsizlik ve diğer başka sorunlarla karşılaşırsınız" diyor.