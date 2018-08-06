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Korkunç terör ağı: Baş teröristin oğlu 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendi

06.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Guardian gazetesi, El Kaide örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza Bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarını düzenleyen militanların lideri Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini yazdı.

Korkunç terör ağı: Baş teröristin oğlu 11 Eylül saldırganının kızıyla evlendi

Evliliğin Usame Bin Ladin'in gazeteye konuşan üvey kardeşleri tarafından da doğrulandığı vurgulanıyor.

Bin Ladin'in üvey kardeşleri Ahmed ve Hassan el Attas'ın, Hamza'nın El Kaide içinde üst düzey bir göreve geldiği ve yedi yıl önce Amerikan özel güçleri tarafından Pakistan'da öldürülen babasının intikamını almayı amaçladığını belirtiyor.

Gazete, Hamza Bin Ladin'in, Usame Bin Ladin'in hayattaki üç eşinden birinin, Hayriye Sabar'dan doğduğunu ve Sabar'ın Abbotabad kentindeki Amerikan saldırısı sırasında evde bulunduğunu hatırlatıyor.

Hamza Bin Ladin'in daha sonra El Kaide militanlarına, Washington, Londra, Paris ve Tel Aviv'de saldırılar düzenleme çağrısında bulunduğu ve örgütün lideri Eymen el Zevahiri'nin yardımcısı olarak görüldüğü de belirtiliyor.

Gazeteye konuşan Usame Bin Ladin'in üvey kardeşlerinden Almed el Attas "Muhammed Atta'nın kızıyla evlendiğini duyduk. Nerede bilmiyoruz ama Afganistan'da olabilir" diyor.

Guardian son iki yıldır Batılı istihbarat örgütlerinin Hamza Bin Ladin'in yerini belirlemeye çalıştığını söylüyor ve Mıısır vatandaşı Atta'nın kızıyla evlenmesinin El Kaide'nin 11 Eylül saldırısı ve Usame Bin Ladin'in mirası etrafında örgütlendiğini gösterdiğini söylüyor.

Guardian ayrıca, Usame Bin Ladin'in oğullarından Halid'in Abbotabad'daki Amerikan baskınında öldüğünü, Saad'ın ise 2009'da Afganistan'da bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü yazıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Usame bin Ladin'in oğlu Hamza 11 eylül saldırısı atta ABD Guardian

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