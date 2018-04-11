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Guardian yazarı Simon Tisdall: Erdoğan ve Putin'in ortak amacı ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini azaltmak

11.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesinin yazarlarından Simon Tisdall, Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasında ortak çıkarlarının etkili olduğunu ve bunun da ABD'yi önemli bir müttefikinden mahrum bıraktığını yazdı.

Guardian yazarı Simon Tisdall: Erdoğan ve Putin'in ortak amacı ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini azaltmak

İngiliz Guardian gazetesinin köşe yazarlarından Simon Tisdall, ABD ile Rusya arasında Suriye'de askeri bir çatışma yaşanma ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde Washington yönetiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Türkiye'den beklediği desteği bulamadığını ve son zamanlarda yaşananların 2003'teki Irak tezkeresi dönemini anımsattığını yazdı.

Tisdall, Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan "Türkiye'nin Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın ilişkileri, ABD'yi Suriye'de kilit müttefikinden mahrum bırakıyor" başlıklı makalesinde son dönemde bölgede yaşananları ve yükselen tansiyonu mercek altına aldı.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına karşın son dönemde Rusya ile yakın ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin uyguladığı sınırlamalar nedeniyle ABD'nin Adana ili sınırları içinde bulunan İncirlik hava üssünden yürüttüğü operasyonların da sekteye uğradığı belirtildi.

'Putin, darbe girişimi sonrası tam desteğini iletti'

Bununla birlikte Tisdall, Türkiye'nin Kasım 2015'te savaş uçağını düşürmesine karşın Rusya ile ise son dönemde yakınlaşma sürecine girdiğini vurguladı ve yazıda şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve AB'nin hoşuna gitmeyen bu yakınlaşma süreci, iki ülkenin başta Suriye olmak üzere sahip oldukları ortak çıkarların da etkisiyle hızlı bir şekilde ilerledi.

"Hem (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hem de (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, burada savaş sonrası ortaya çıkacak durumu kendilerine göre şekillendirmek istiyor. Bu nedenle de, BM tarafından yürütülen görüşmelere rakip olarak, İran ile birlikte Astana barış süreci adını verdikleri müzakereleri başlattılar.

"Putin, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Erdoğan ile şahsen temasa geçerek, Moskova'nın tam desteğini iletti. Bu, sokaktaki halkın vereceği karardan endişe duyan iki duygusal otokratın ilişkisinde önemli bir an oldu.

"Düşünce kuruluşu IISS'e göre, o zamandan bu yana, nükleer enerji, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya enerji taşıyan boru hatları, turizm, yatırım, silah satışı ve askeri ortaklık gibi konularda ikili işbirliği de 'daha önce görülmemiş düzeylere' ulaştı.

"Erdoğan ve Putin'in başka bir ortak amacı var: Orta Doğu'daki ABD etkisini azaltmak.

"Ve Rusya için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, NATO içerisinde çatlak seslerin çıkmasını sağlamak ve ABD'nin Suriye'deki askeri seçeneklerini sınırlamak gibi ek faydaları da beraberinde getiriyor."

Guardian yazarı Simon Tisdall: Erdoğan ve Putin'in ortak amacı ABD'nin Orta Doğu'daki etkisini azaltmak

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