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Guardian yazarı Simon Tisdall: Erdoğan'ın kumarı, ters tepebilir

22.01.2018 02:39 | Son Güncelleme 4 saat önce

Guardian gazetesi yazarları Simon Tisdall, Türkiye'nin Afrin'e harekâtını değerlendirdiği yazısında "İran, Esad ve Rusya, Suriye'nin Türkiye ile olan sınırının IŞİD, diğer cihatçı gruplar ya da ABD destekli rejim karşıtı muhaliflerdense Kürtler tarafından kontrol edilmesini tercih ediyor" diyor.

İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi yazarlarından Simon Tisdall, Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdiği yazısında "Erdoğan'ın kumarı, ters tepebilir" diyor:

"Türkiye'nin dik kafalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya, ABD ve Beşar Esad rejimine rağmen Suriyeli Kürtlere karşı kesin bir zafere oynuyor. Ancak bu riskli kumar, hızla ters tepebilir.

"2011'de iç savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye, Batı ile birlikte Esad'ın devrilmesi politikasını benimsedi. IŞİD, Irak ve Suriye'de ortaya çıkınca, NATO üyesi Türkiye de diğer ülkeler gibi örgüte karşı mücadele etti. Ancak 2015'te PKK ile ateşkes sona erince Suriye ve Irak kaynaklı Kürt 'terör tehdidi' Erdoğan'ın büyük takıntısı haline geldi.

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"Erdoğan, 2016'daki başarısız darbe girişimini Kürt haklarını savunan siyasi partilere karşı bir tasfiye süreci olarak kullandı. Esad'ın müttefikleri Rusya ve İran'la da anlaşarak, bu ülkelerin Suriye politikalarını kabul etti ve Erdoğan böylece 2016'da ilk büyük Suriye harekâtını gerçekleştirebildi.

"Erdoğan ve onun gibi düşünen milliyetçiler için Kuzey Irak'tan başlayıp Hatay sınırına kadar ulaşan ve hatta Türkiye'nin güneydoğusunu dahi kapsayabilecek olan özerk ya da bağımsız bir Kürt yapısı varoluşsal bir kâbus.

"Böyle bir gelişmeyi önlemek, diğer tüm konuların önüne geçmiş durumda. Erdoğan kozlarını bir kez daha oynuyor.

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"Kürt direnişi bir yana, Erdoğan'ın en büyük sorunu büyük aktörlerin kendisini desteklemiyor olması. Geçtiğimiz hafta operasyona Rusya'dan yeşil ışık alabilmek adına Moskova'ya yetkililer göndermek durumunda kaldı. Buna karşın Rusya operasyonla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

"Rusya olası bir kazayı önlemek adına Afrin'deki birliklerini geri çekti. Ancak hâlâ Afrin'de hava sahasını kontrol etmeye devam ediyorlar ve her an müdahil olabilirler.

"Esad ve büyük ihtimalle İran Erdoğan'a karşı fazlasıyla öfkeli. Şam yönetimi operasyonun Menbic'e doğru genişlemesi durumunda karşılık verileceği tehdidini dile getirmişti.

"İran, Esad ve Rusya Suriye'nin Türkiye ile olan sınırının IŞİD, diğer cihatçı gruplar ya da ABD destekli rejim karşıtı muhaliflerdense Kürtler tarafından kontrol edilmesini tercih ediyor.

"Suriye'de savaş sonrası tablonun kendi çıkarları paralelinde şekillenmesini istiyorlar. Ancak Erdoğan'ın başına buyruk hareketleri bu çıkarları tehdit edebilir."

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Rusya Recep Tayyip Erdoğan Suriye Guardian Afrin Simon Tisdall

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bunların anlamadığı biz laf üretmeyiz gider savaşır alır döneriz. ölenimiz şehit kalanımız gazidir, bunun aksini söyleyen kanını kontrol ettirsin.
Neymiş yok abd de yok rusyadan izin iştenmiş. Isi sulandirmak icin elinden geleni yapıyorlar, azıcık aklı olan onlara rağmen oraya girdiğimizi anlamalı. Onlarla görüşülmesinin tek sebebi gerek rus gerek abd askerlerinin orada bulunması ve onların orada olduğu herkezce aşikâr ve onlara karşı bir bombardıman o devlete karşı savaş ilanı sayılır ki birkaç çapulcu için o iki kopek devletine karşı savaş açmak basit bir karar değil. Ama şartlar ve durum bunu gerektiriyorsa yaparız evelAllah.
guardian trump için de neler neler söylemedi ki bu devede kulak sayılır. Ayrıca mynet tam çevirememiş ama sadece dik kafalı değil, Türkiyenin baş düşmanı cumhurbaşkanı olarak ta lanse etmiş. böyle bir saçmalığı yazan bir medya kuzey suriyede ve ırak taki durumdan tamamen bihaberdir, sadece yazı olsun diye yazıyor alakasız haberle algı yaratmaya çalışıyordur
Türkiye'yi orta doğudaki bu savaşlara savaş menajerleri sokuyor.menajerler sonuçta kazanacakları paraya bakar.ne kadar silah o kadar para, Türk deyimi ile o kadar cukka.
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