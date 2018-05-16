Paraguay'ın da önümüzdeki hafta Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e nakletmesi bekleniyor.ABD'den sonra Latin Amerika ülkelerinden Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı. Guatemala uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde adım atan ikinci ülke oldu. Paraguay da önümüzdeki hafta Kudüs Büyükelçiliğinin açılışını yapacak.

Guatemala Büyükelçiliğinin açılış töreninde Devlet Başkanı Jimmy Morales ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da hazır bulundu. Morales Kudüs'teki Büyükelçiliğin açılışını "cesur bir karar" diye nitelendirirken İsrail Başbakanı Guatemala'ya teşekkür etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçiliğin açılışını ‘muhteşem bir an' olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılmasından sonra Gazze sınırında şiddetli çatışmalar çıkmış ve 60 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

Büyükelçiliklerin Kudüs'e nakledilmesi devletler arasında tartışmalara yol açmıştı. Birleşmiş Milletler kararları Kudüs'ün nihai statüsünün İsrail ile Filistinliler arasında yapılacak barış görüşmelerinde belirlenmesini öngörüyor. İsrail başkent olarak bütün Kudüs üzerinde hak iddia ederken, Filistinliler Doğu Kudüs'ü müstakbel Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.