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Guatemala İç Savaşı'nda ölenler yıllar sonra defnedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 08:20 | Son Güncelleme

1960-1996 yılları arasındaki Guatemala İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 48 kişinin analizler sonucunda kimliğinin belirlenmesinin ardından cenaze kalıntıları San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.

Guatemala İç Savaşı'nda ölenler yıllar sonra defnedildi

Guatemala İç Savaşı'nda (1960-1996) hayatını kaybedenlerin kalıntıları başkent Guetamala'nın batısındaki Chimaltenango'ya getirildi.

Guatemala Adli Antropoloji Kurumu'ndan alınan, kaplara yerleştirilmiş kalıntılar San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.

Yapılan analizler sonucu 48 kişinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.

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Guatemala guatemala iç savaşı

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