Guatemala İç Savaşı'nda ölenler yıllar sonra defnedildi

Guatemala İç Savaşı'nda (1960-1996) hayatını kaybedenlerin kalıntıları başkent Guetamala'nın batısındaki Chimaltenango'ya getirildi.
Guatemala Adli Antropoloji Kurumu'ndan alınan, kaplara yerleştirilmiş kalıntılar San Juan Comalapa bölgesinde toprağa verildi.
Yapılan analizler sonucu 48 kişinin kimliğinin belirlendiği belirtildi.
AA
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