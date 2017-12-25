Guatemala İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e Taşıyor

Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını takip eden ilk ülke oldu.

BM Genel Kurulu'nda Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayan karar tasarısının oylamasında Guatemala, ABD ve İsrail'le aynı safta oy kullanan 9 ülkeden biriydi.

Trump, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması konusunda bir takvim vermezken, Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales de bir tarih belirtmedi.

Morales resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüştükten sonra, Guatemala dışişleri bakanlığına büyükelçiliği taşıma talimatı vermeyi kararlaştırdığını kaydetti.

Guatemala ve İsrail, güvenlik konuları ve İsrail'den silah satışları başta olmak üzere, uzun zamandır yakın ilişkilere sahip.

Başka hiç bir ülkenin İsrail büyükelçiliği Kudüs'te değil. Sadece Çek Cumhuriyeti böyle bir adımı değerlendirdiğini belirtmişti.

Guatemala'nın kararına İsrail'den övgü geldi. İsrail Meclis Başkanı Yuli Edelstein, Twitter'de paylaştığı mesajında, "Dostum Morales'i cesur kararından dolayı kutluyorum. Kararınız, İsrail'in gerçek dostu olduğunuzu kanıtlıyor” dedi.