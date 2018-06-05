Guatemala’da Bilanço Artıyor

Guatemala’da halk yanardağ felaketinde yaşamlarını yitirenler için cenaze törenleri düzenliyor.
Yetkililer, ölü sayısınını 69’a yükseldiğini sadece 17 cesedin teşhis edilebildiğini kaydetti.
Arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından da endişe ediliyor.
San Juan Alotenango’da, ölenlerin yakınları kaybettikleri için tabutların yanında gözyaşı döktü.
Lavların şiddetli vurduğu Los Lotes ve El Rodeo’da elektrik yok. Söz konusu bölgelerdeki kurtarma işlemleri hava kararınca sona eriyor.
Pazar günkü lavlar bölge halkını hazırlıksız yakaladı.
Hızla ilerleyen lavlar insanları sokaklarda ve evlerinde yakaladı.
Devlet Başkanı Jimmy Morales, felaket bölgesinde incelemelerde bulundu.
Kurtarma ekiplerinin helikopterlerle en az 10 kişiyi kurtardığı belirtiliyor. Yetkililer 3 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.
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