HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Guatemala'da can kaybı artıyor

05.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlaması nedeniyle yaşanan can kaybı 69'a yükseldi.

Guatemala'da can kaybı artıyor

Ülkede yeni bir volkanik patlama gerçekleşmesinden endişe ediliyor.Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu en az 69 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölenlerden şu ana kadar sadece 17'sinin kimliğini tespit edebildi. Yaklaşık 1 milyor 700 bin kişinin etkilendiği felakette 46 kişi de yaralandı. Yaralıların birçoğunun durumu ağır.

Bölgeden 3 bin 271 kişi tahliye edildi. Guatemala'nın afet yönetim kurumundan Sergio Cabanas, "Çok sayıda insan da kayıp. Ama sayısını bilmiyoruz" dedi.

Kurtarma ekipleri, volkanik akıntının neden olduğu enkazın altında kalanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kül ve kızgın kaya parçaları püskürten 3 bin 763 metre yüksekliğindeki yanardağdan çıkan ve hızla ilerleyen volkanik akıntı, birçok Guatemalalı'yı evinde yakaladı. Küle dönen köylerdeki çok sayıda insan yanarak can verdi.

İnsanlar neden kaçamadı?

AFP'ye konuşan İngiliz yanardağ uzmanı David Rothery, kaçma fırsatı dahi bulamadan hayatını kaybeden insanların ölüm nedenlerinin lav değil, piroklastik akıntı olduğunu tahmin ediyor:

"Lav nadiren bu hızda ilerler... Gördüğüm görüntüler ise bir ya da birden fazla piroklastik akıntı olduğuna işaret ediyor. Yani şiddetli şekilde püskürtülen kaya parçalar ve sıcak gaz o kadar yoğun oluyor ki kül hâlinde yükselemiyor. Bunun yerine yanardağın yamacından çağlayarak dışarı çıkıyor."

Rothery, lavlardan çok daha süratli ilerleyen piroklastik akıntıların saatte 100 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtiyor.

Üç günlük yas

Pazar günü başlayan volkanik patlama, 16.5 saat sürdü. Ancak yetkililer yanardağın yeniden faaliyete geçebileceği konusunda uyarıyor.

Felaketin ardından üç günlük ulusal yas ilan eden Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, afet bölgesini ziyaret etti. Morales, bölgede sakinlerinden güvenlik uyarılarına riayet etmelerini istedi.

DW,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
ABD Büyükelçisinin Açıklamalarına Tepkiler BüyüyorABD Büyükelçisinin Açıklamalarına Tepkiler Büyüyor
TASSA Konferansı'nda Tema: 'Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler'TASSA Konferansı'nda Tema: 'Ezberbozan Düşünceler ve Teknolojiler'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Çavuşoğlu: FBI ciddi bir şekilde soruşturma başlattı

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Putin'den çıplak fotoğrafları için açıklama; Saklamaya gerek görmüyorum

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

Komşudan Türkiye'ye küstah cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.