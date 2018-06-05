Guatemala'da can kaybı artıyor

Ülkede yeni bir volkanik patlama gerçekleşmesinden endişe ediliyor.Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu en az 69 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, ölenlerden şu ana kadar sadece 17'sinin kimliğini tespit edebildi. Yaklaşık 1 milyor 700 bin kişinin etkilendiği felakette 46 kişi de yaralandı. Yaralıların birçoğunun durumu ağır.
Bölgeden 3 bin 271 kişi tahliye edildi. Guatemala'nın afet yönetim kurumundan Sergio Cabanas, "Çok sayıda insan da kayıp. Ama sayısını bilmiyoruz" dedi.
Kurtarma ekipleri, volkanik akıntının neden olduğu enkazın altında kalanların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kül ve kızgın kaya parçaları püskürten 3 bin 763 metre yüksekliğindeki yanardağdan çıkan ve hızla ilerleyen volkanik akıntı, birçok Guatemalalı'yı evinde yakaladı. Küle dönen köylerdeki çok sayıda insan yanarak can verdi.
İnsanlar neden kaçamadı?
AFP'ye konuşan İngiliz yanardağ uzmanı David Rothery, kaçma fırsatı dahi bulamadan hayatını kaybeden insanların ölüm nedenlerinin lav değil, piroklastik akıntı olduğunu tahmin ediyor:
"Lav nadiren bu hızda ilerler... Gördüğüm görüntüler ise bir ya da birden fazla piroklastik akıntı olduğuna işaret ediyor. Yani şiddetli şekilde püskürtülen kaya parçalar ve sıcak gaz o kadar yoğun oluyor ki kül hâlinde yükselemiyor. Bunun yerine yanardağın yamacından çağlayarak dışarı çıkıyor."
Rothery, lavlardan çok daha süratli ilerleyen piroklastik akıntıların saatte 100 kilometre hıza ulaşabildiğini belirtiyor.
Üç günlük yas
Pazar günü başlayan volkanik patlama, 16.5 saat sürdü. Ancak yetkililer yanardağın yeniden faaliyete geçebileceği konusunda uyarıyor.
Felaketin ardından üç günlük ulusal yas ilan eden Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, afet bölgesini ziyaret etti. Morales, bölgede sakinlerinden güvenlik uyarılarına riayet etmelerini istedi.
DW,AFP/CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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