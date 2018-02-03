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Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu

03.02.2018 16:24 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran bir keşif yapıldı.

Guatemala'da ormanın altında Maya kenti bulundu

Ülkenin kuzeyinde lazer teknolojilerinin yardımıyla Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar bulundu.Guatemala'nın kuzeyindeki ormanlık alanda lazer teknolojileri kullanılarak Maya medeniyetine ait yeni kalıntılar keşfedildi. Bilim insanları tarafından boyutları "devasa" şeklinde betimlenen kalıntıların yüz yıllardır toprak altında olduğu tahmin ediliyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, incelemelerinde "Lidar" adı verilen lazer teknolojisini kullandı ve bu teknoloji sayesinde yoğun ve sıkı bitki örtüsüne karşın kalıntıların varlığı tespit edilebildi.

Araştırma, bölgedeki yapılaşmanın şimdiye kadar sanılandan çok daha yoğun ve karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın yürütüldüğü 2 bin 100 kilometrekarelik alanda Tikal gibi ünlü Maya kentleri de yer alıyor. National Geographic dergisinde yer alan habere göre, kalıntılar arasında 60 binden fazla ev, saray, sokak ve çeşitli yapılar bulunuyor.

New York'taki Ithaca College'den arkeolog ve dijital araştırma teknikleri uzmanı Thomas Garrison, "Lidar" sayesinde küçük yapıların da görülebildiğini söylüyor. Arkeolog, "Birkaç metre dahi ötesini göremediğiniz bir ortamda, her şeyi bir araya getirmek oldukça güçleşiyor" şeklinde konuşuyor.

Güney Amerika'da yaklaşık 3 bin yıl önce gelişmeye başlayan Maya medeniyetinin M.S. 250-900 yılları arasında doğruğa ulaştığı, 11'inci yüzyılda ise tarihe karıştığı kabul ediliyor. Mayalar kireçtaşından yaptıkları görkemli yapılarla biliniyor.

dpa,KNA / BÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne yaziki biz insan oglu dunya miraslarininin kiymetini bilmiyoruz hep dusman gibi bakariz sonrada arastirmaya gireriz insan oglu hep boyle olmustur dunya insanin ve deyerleri bilsek biz bu gun cok iyi bir duzende olurduk piramitlarin mayalarin cozemiyoruz cunki ilkin insanlarini oldurduk ulkelerini talan etik simdide bular bunu nasil yaptilar o kisilari deyerini bildigimiz halde onlari egomuzun hirsina kapildik o devasa insanlari yok etik biz insan ogluna yaziklar olsun insalah bana mantikli cevap yazan olur
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