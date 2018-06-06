Guatemala’da Yaklaşık 200 Kişi Kayıp

Guatemala’da Pazar günkü yanardağ felaketinin bilançosu artıyor.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e yükseldiğini belirtirken, en az 192 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Yanardağın yamacındaki köylerin lav ve çamurlarla kaplandığı belirtiliyor.
Kurtarma çalışmaları Salı günü Fuego Yanardağı’nın sıcak gaz ve taşlar püskürtmesi nedeniyle bir ara duraksadı.
Pazar günkü felaketten 1.7 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirtiliyor. 3 binden fazla kişi de yaşadıkları yerlerden tahliye edildi.
Yetkililer bölgede yaşayanların acil durum eğitimi aldıklarını ancak yanardağın çık hızlı faaliyete geçmesi nedeniyle bunu uygulayamadıklarını belirtiyor.
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