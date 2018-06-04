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Guatemala’da yanardağ felaketi

04.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala’da yanardağ felaketi

Lavların ulaştığı çok sayıda ev kül oldu, insanlar yanarak can verdi.Guatemala'da geçen 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı havaya kaya ve kül püskürttü. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, çevredeki köylerin lav altında kalmasına neden olan volkanik patlama sonucu en az 25 yedi kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Guatemala hükümeti yanardağdan en çok etkilenen Escuintla, Chimaltenango ve Sacatepéquez bölgelerini "felaket bölgesi" ilan etti. Bu sayede bölgeye yardımların daha hızlı biçimde ulaştırılabilmesi hedefleniyor.

Lavlar köyleri kül etti

Başkent Guatemala City'nin 35 kilometre güneybatısındaki yanardağın püskürttüğü lavların çevredeki köyleri yerle bir ettiği, insanların yanarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan videolarda insanların yanardağın püskürttüğü lavlardan kaçmaya çalıştığı, köylerdeki ev ve ağaçların tamamen küllerle kaplandığı görülüyor. Ulusal Afet Kurumu Sözcüsü David de Leon yanardağın bir milyon 700 bin insanın hayatını olumsuz etkilediğini açıkladı. Guatemala ordusu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 3 bin 100 kişinin yanardağ yüzünden bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Devlet Başkanı Jimmy Morales Guatemala Doğal Afetler Kurumu'nun (CONRED) merkezini ziyaret ederek, bölgede yaşayan vatandaşlara güvenlik önlemlerine riayet etme çağrısında bulundu. Devlet Başkanı yardım tekliflerinden dolayı Meksika, Honduras ve El Salvador'a teşekkür etti.

Başkent Guatemala City'deki uluslararası havalimanı kül yağmuru nedeniyle uçuşlara kapatıldı.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Fuego Yanardağı Mayıs ayı sonlarında kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Yanardağ son olarak 2002 yılında faaliyete geçmişti.

AFP,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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