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Guatemala’da Yanardağ Felaketi

04.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

Guatemala’nın orta-güney kesiminde volkanik yanardağ lav püskürtmeye başladı, ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer en az 20 kişinin de yaralandığını belirtiyor. Kendilerinden haber alınamayan kişiler de olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Guatemala’da Yanardağ Felaketi

Guatemala’nın orta-güney kesiminde volkanik yanardağ lav püskürtmeye başladı, ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer en az 20 kişinin de yaralandığını belirtiyor. Kendilerinden haber alınamayan kişiler de olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Volcan de Fuego (Ateş Volkanı) adlı yanardağın yerel saatle öğleden önce lav püskürtmeye başladığı ve yakınlardaki kasabaları kül tabakasının kapladığı kaydedildi.

Bölgeden gelen görüntülerde bazı yerlerde lavların hızla ilerlediği görülüyor.

El Rodeo bölgesinde evlerin hala yanmakta olduğuna dair bilgiler de geliyor.

Yüzlerce kurtarma görevlisi, itfaiyeci, polis ve asker, felaketten etkilenenlere yardım etmeye çalışıyor.

Hayatını kaybedenler arasında yanardağın lav püskürtmesini bir köprüden izleyen iki çocuğun da olduğu belirtiliyor.

Guatemala Acil Durum Dairesi, 3 bin 100 kişinin yakın bölgelere naklediğini ve yanardağın neden olduğu kül tabakasının 1,7 milyon kişiyi etkilediğini bildirdi. Evlerini terketmek zorunda kalanlar için barınaklar açıldığı kaydedildi.

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