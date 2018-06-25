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Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

Avusturya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin önde gelen üyelerinden Johann Gudenus, 24 Haziran seçimlerinde Avusturya'da yaşayıp Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren Türkler'in 'ülkelerine gitmelerinin daha iyi olacağını' söyledi.

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Sputnik'în haberine göre Gudenus 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara görei AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın galip gelmesi sonrası Avusturya'da Erdoğan'a veren
Türklerin ülkelerine dönmesinin 'daha iyi olacağını' söyledi.

'SEÇİM SONUCU BİNLERCE TÜRKÜN UYUMUNUN BAŞARISIZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DOĞRULADI'

Gudenus "Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye gitmeleri daha iyi olur" dedi.

Gudenus ayrıca "Seçim sonucu ülkemizdeki binlerce Türk'ün entegrasyonunun (uyumunun) sefilce başarısız olduğunu bir kez daha doğruladı" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA'DAKİ TÜRK SEÇMENLERİN TERCİHİ ERDOĞAN VE AK PARTİ OLDU

Avusturya'da oy kullanım oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı verilerine göre cumhurbakanlığı seçimlerinde Avusturya'da oy kullanan seçmenlerin yüzde 72.3'ü Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilleri seçimlerinde ise yüzde 62.5'i AK Parti'ye oy verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 52.6'sını, AK Parti ise milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 42.6'sını aldı.

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Avusturya seçim Türkiye Recep Tayyip Erdoğan johann gudenus Özgürlük Partisi ak parti

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