Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - ABD'nin önde gelen bir müzesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da sergilenmesi için müzeden istediği Van Gogh tablosu talebini reddetti ve bunun yerine Beyaz Saray'a çalışır durumda olan bir "altın tuvalet" yerleştirmesini teklif etti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray yetkilileri ABD'nin New York eyaletinde yer alan Guggenheim Müzesi'yle iletişime geçerek, Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli Karlı Manzara (Landscape With Snow) tablosunu, binada sergilemek üzere ödünç almak istedi. Guggenheim Müzesi yetkilileri Beyaz Saray'ın teklifini reddettikleri cevap mektubunda, Washington'a tablo yerine Maurizio Cattelan isimli sanatçının 18 ayar altından ürettiği "America" isimli tuvaletin ödünç verilebileceğini söyledi.

Müze küratörü Nancy Spector, Beyaz Saray'ın Van Gogh tablosu teklifiyle ilgili yazdığı mektupta, "Orijinal talebinizi karşılayamayacağımız için özür dileriz ancak bu özel teklifin ilginizi çekebileceğini umuyoruz" dedi.