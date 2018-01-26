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Guggenheim'dan Trump'a "altın tuvalet" teklifi

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - ABD'nin önde gelen bir müzesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da sergilenmesi için müzeden istediği Van Gogh tablosu talebini reddetti ve bunun yerine Beyaz Saray'a çalışır durumda olan bir "altın tuvalet" yerleştirmesini teklif etti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, Beyaz Saray yetkilileri ABD'nin New York eyaletinde yer alan Guggenheim Müzesi'yle iletişime geçerek, Vincent Van Gogh'un 1888 tarihli Karlı Manzara (Landscape With Snow) tablosunu, binada sergilemek üzere ödünç almak istedi. Guggenheim Müzesi yetkilileri Beyaz Saray'ın teklifini reddettikleri cevap mektubunda, Washington'a tablo yerine Maurizio Cattelan isimli sanatçının 18 ayar altından ürettiği "America" isimli tuvaletin ödünç verilebileceğini söyledi.

Müze küratörü Nancy Spector, Beyaz Saray'ın Van Gogh tablosu teklifiyle ilgili yazdığı mektupta, "Orijinal talebinizi karşılayamayacağımız için özür dileriz ancak bu özel teklifin ilginizi çekebileceğini umuyoruz" dedi.

Guggenheim Müzesi'nin internet sitesinde altın tuvalet America ile ilgili, "Cattelan'ın en kompleks eserleri gibi, bu heykel olası anlamlarla yüklüdür" denirken, heykelin ayrıca Donald Trump'ın ABD Başkanlığı seçimlerine katılmasından esinlenildiği söylendi. İnternet sitesinde eserin anlamıyla ilgili ayrıca, "Dışkı ve sanat arasındaki denklik, emek ve değer arasındaki ilişkiyi sorgulayan neo-Marksist düşünürler tarafından uzun süredir tanınıyordu. Bu ekonomik perspektiften yola çıkarak, ülkemizde kültürümüzün istikrarını tehdit eden zengin ve yoksullar arasındaki bölünme gün geçtikçe artıyor" denildi.

Washington Post'un haberine göre, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesi teklifi hakkında Cattelan, "Hayatın anlamı nedir ki? Bir durum hayattayken hiçbir şey ifade etmeyip ancak öldükten sonra anlam kazanabilir" dedi. (Fotoğraflı)

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