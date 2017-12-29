Gül’den Erdoğan’a yanıt: Boşluk görüyorum

Gül, Pazar günü yayınlanan KHK'ya atfen "Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname, yalnız orada bir boşluk görüyorum” dedi.Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pazar günü yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin eleştirilerini tekrarladı. Gül, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde Cuma namazını kıldı. Gül, cuma namazının ardından camiden ayrılırken twitter üzerinden yaptığı KHK açıklamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

“Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla" diyen Gül, "Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm” şeklinde konuştu.

Gül, birçok saygı duyulan hukukçunun bu yönde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Gül, "Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası” dedi.