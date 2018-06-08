Gülen yapılanmasıyla ilgili çatı davasında dört ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan, Gülen yapılanmasıyla ilgili çatı davasında aralarında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Kamuoyunda "FETÖ (Fetullah Gülen Terör Örgütü) Çatı Davası" olarak bilinen 75 sanıklı davanın karar duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tutuklu yedi sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verildi.
Karaca, İşbilen, Kaya ve Avcı, ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.
"Silahlı terör örgütü kurup, yönetmek" ile suçlanan tutuklu diğer sanıklar Dilaver Azim, Ali Çelik ve Abdülkadir Aksoy'un eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu oluşturduğu kanaatine varan mahkeme, bu sanıklara 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, atılı diğer suçlardan beraatlerini kararlaştırdı.
Sanıklardan 25 Ağustos 2016'da öldüğü anlaşılan Cemal Uşak hakkındaki dava düşürüldü.
Tüm tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.
Adil Öksüz ve kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu firari 67 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılması kararlaştırıldı.
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