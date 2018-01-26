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Gülmen ve Özakça açlık grevini sona erdirdi

26.01.2018 15:13 | Son Güncelleme 10 saat önce

Olağanüstü Hâl İnceleme Komisyonu’nun işe dönüş taleplerini reddettiği eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 324 gündür sürdürdükleri açlık grevini sona erdirdi.

Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve ilkokul öğretmeni Semih Özakça işe iade talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'nde başlattıkları açlık grevlerini bugün sona erdirdi. Gülmen ve Özakça açlık grevini sonlandırdıklarını, avukatları ve doktorlarıyla birlikte düzenledikleri basın açıklamasıyla duyurdu.

"Olağanüstü Hâl Komisyonu’nun işe iadelerimizle ilgili kararlarını tebliğ aldık. Bu kararda işe iademizin reddedildiğini gördük” diyen Gülmen, "Yargı yoluna gideceğiz ve açlık grevimizi bugün itibarı ile 324'üncü gününde sonlandırıyoruz” ifadesini kullandı.

“Açlık grevimizi sonlandırıyoruz ama direnişimiz bitmedi” diyen Gülmen, "Hastanede Yüksel direnişini, işe geri dönme mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz. Hastane sürecimiz bittikten sonra, sağlığımıza kavuştuktan sonra işe dönme mücadelemize devam edeceğiz. Yüksel direnişçileriyle birlikte olacağız. Bu mücadele bitmedi bitmeyecek de” diye konuştu.

Gülmen, "Direnişimizi çok seviyoruz çünkü direnişimiz onurumuzu kurtardı. Başka direnenlere ilham oldu” dedi.

Açlık grevine 9 Mart 2017'de başlamışlardı

Gülmen ve Özakça 15 Temmuz darbe girişiminin ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilmişti. İki eğitimci 9 Mart 2017 tarihinde açlık grevine başladı.

Gülmen ve Özakça açlık grevinin 76'ncı gününde, evlerine yapılan polis baskınında gözaltına alındıktan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltilen eğitimcilerden Özakça Ekim, Gülmen Aralık ayında serbest bırakıldı.

Ankara Tabip Odası'nın 18 Ocak tarihinde yaptığı açıklamaya göre Gülmen açlık grevi sırasında 59 kilodan 33,8 kiloya, Özakça ise 86 kilodan 45,3 kiloya düştü.

Gülmen vitamin eksikliği ve bağışık sisteminin zayıflaması nedeniyle ağız içinde yara, sıvı alımında zorlanma, bacaklarda ödem, "kemik yapılarında ileri derecede osteoporoza bağlı değişiklikler" gibi rahatsızlıklar yaşıyor.

Özakça'nın ise ayaklarında ve sağ bacağında his kaybı, kemik ağrısı, günlerce süren baş ağrısı, denge kaybı, ani tansiyon değişikliği ve çarpıntı gibi şikayetleri bulunuyor.

İki eğitimci açlık grevi boyunca su, şeker, tuz ve B vitamini dışında herhangi bir besin almadı.

DW,EC/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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