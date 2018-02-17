Günde Bir Sigara Bile Kalp Krizi Riskini Arttırıyor

Günde sadece bir sigara bile içiyorsanız, kalp krizi veya beyin kanaması geçirme riskiniz artıyor.
140’tan fazla araştırmayı inceleyen İngiliz uzmanlar, günde sadece bir sigara içenlerin kalp krizi geçirme riskinin yüzde 50, beyin kanaması geçirme riskininse yüzde 30 oranında arttığı sonucuna vardı.
140’tan fazla araştırmayı inceleyen İngiliz uzmanlar, günde sadece bir sigara içenlerin kalp krizi geçirme riskinin yüzde 50, beyin kanaması geçirme riskininse yüzde 30 oranında arttığı sonucuna vardı.
Birçok kişi sigara içmeye 21 yaşına gelmeden, henüz ergenlik yıllarında başlıyor. Amerika Akciğer Hastalıklarıyla Mücadele Derneği, Amerika’da sigara satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi için çalışıyor.
Amerika Akciğer Derneği'nden Thomas Carr, “15 ila 17 yaşındaki gençlerin sigaraya erişimini kesmeye çalışıyoruz. Bu gençler, okulda 18 yaşına gelmiş arkadaşlarından sigara alıyorlar. Ama 19, 20 veya 21 yaşındaki gençlerle fazla arkadaşlık etmiyorlar” diyor.
Şimdiye kadar beş eyalet sigara satın alma yaşını yükseltti. Sigara içenleri takip etmek de önemli. Böylece sağlık kurumları, sigarayı bırakmalarına yardımcı olacak programlar sunabilir.
Sağlık Değerlendirme Enstitüsü'nden Emmanuela Gakidou, sigara içme oranının en fazla düştüğü ülkelerin, tütün satışları konusunda en fazla önem alan ülkeler olduğunu söylüyor.
Bu önlemler, tütün vergilerini yükseltmeyi, halka açık alanlarda ve iş yerlerinde sigara içmeyi yasaklamayı ve tütün reklamlarını önlemeyi içeriyor.
Gakidou, sigara içme oranlarının birçok ülkede düştüğünü ancak nüfus arttığı için sigara içenlerin sayısının azalmadığını vurguluyor.
Öte yandan, sigarayı bırakmaya çalışanların, özellikle yardım aldıkları taktirde, sigarayı bırakmaları ve tütün bağlantılı hastalık risklerini azaltmaları mümkün.
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