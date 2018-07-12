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Gündemi sarsacak iddia! İki ülke gizlice anlaştı...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, Rusya ve İsrail arasında Suriye konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını söyledi. İsrail ve Rusya arasında yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre, Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracak, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçecek.

Gündemi sarsacak iddia! İki ülke gizlice anlaştı...

İsrail basınında Suriye konusunda çarpıcı bir iddia yer aldı. Haaretz'e konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, anlaşmaya göre Rusya Suriye'deki İran etkisini kıracağını, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçeceğini söyledi.

PUTİN VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesine ilişkin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Netanyahu ile Moskova'daki görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Rusya ve İsrail arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi.

İlişkilerin sadece ekonomi değil, diğer alanlarda da pozitif seyrettiğini vurgulayan Putin, "Genel olarak ikili ilişkiler çok olumlu ilerliyor. Bu durum aynı zamanda siyasi ilişkiler için de geçerlidir. Askeri ilişkiler iyi bir düzeyde gelişmekte. Bu iyi düzey insani alanlar için de geçerlidir." yorumunu yaptı.
Netanyahu da Rusya'ya yaptığı her ziyareti ve Putin ile her görüşmesini, bölgede ve dünyada güveni, güvenliği artırmak için birlikte çalışma fırsatı olarak nitelendirdi.

Görüşmedeki odak noktalarının Suriye'de olup bitenler ve İran'ın varlığı olduğunu belirten Netanyahu, bir süre önce Suriye'den İsrail'e sızan insansız aracın başarıyla vurulduğunu anımsattı.

Netanyahu, "Hem hava hem de kara sınırlarını ihlal etme girişimlerini çok sıkı bir şekilde bastıracağımızı vurgulamak isterim." ifadesini kullandı.
Görüşme imkanı ve söz konusu meseleleri tartıştığı için Putin'e minnettar olduğunu dile getiren Netanyahu, "Aramızdaki iş birliği, tüm bölgeyi istikrara kavuşturan en önemli faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

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israil Haaretz anlaşma Rusya Suriye Esad gizli anlaşma Kremlin

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
türklerle anlaşacak değil ya, İsrail Müslümanları sevmez,kafirde sevmez,bu yüzden Müslümanlara karşı gizliden anlaşma yapıyorlar,israil eskiden beri hep aynı şeyleri yapıyor dünyayı karıştırma ve üstünlük taslama derdinde ama ALLAH VAR ister inan ister inanma ama ALLAH mutlaka galip gelendir,ayet var bunla ilgili,israil gün gelecek darmadağın olacak ve bu sefer tamamı silinecek, hadisleri araştırın görün ,adnan oktar gibi ajanlarıda yok edecekelr ozaman kimse yardım da etmeyecek yahudiye İŞTE SONNLARINI yavaş yavaş hazırlıyorlar ALLAH yaptıklarından haberdardır,ALLAHIN gazabı geldiğinde ne yap
1.5 milyar müslüman allah a sığınmışsa vah halinize
içimizdeki israilli, rus, abd li, ingiliz, almanlara güven olmazkey dışardakilerine nasıl güvenilecek. olayın şimdilik bizle ilgisi yok ama, geleceğe hazırlık için bir olmak lazım. bizi parçalarsalar, bizden eser bırakmazlar. bu arada dostluklar ortak çıkarlar var olduğu müddetçe var. bunları gereksiz yazıyorum. bu yazdıklarımı herkes zaten biliyor.
Dinle kandırılan bir ülke olduk.
anlaşmalar daha somut maddelere dayanır. iran etkisini kıracak diye bir ifade antlaşmada yer alamaz. uydurma haber
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