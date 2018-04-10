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Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 14:15 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Duma’da yaşanan kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi.

Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz bakanlar, askeri sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdi. Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, operasyon kararını parlamentonun onayı olmadan alabilir. 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak parlamento saldırıya onay vermeyince planlar iptal olmuştu.

STORM SHADOW FÜZELERİ

Daily Mail, İngiltere’nin Suriye’deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı.

Jetler Storm Shadow denilen füzeler fırlatabiliyor. Bu füzelerin menzili 240 km’den fazla.

Füzelerin yüksek menzili, GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunuyor.

AKDENİZ'DEN TOMAHAWK FIRLATABİLİRLER

Bir başka saldırı seçeneği Akdeniz’deki İngiliz denizaltılardan atılabilecek Tomahawk füzeleri. Bu füzeler, geçtiğimiz yıl Han Şeyhun’daki kimyasal saldırının ardından Suriye hedeflerini vurmak üzere Amerikan savaş gemisi USS Donald Cook’tan fırlatılmıştı.

İngiliz ordusunun elindeki bir başka silah da Reaper modeli insansız hava araçları. Kuveyt’te konuşlu bulunan Reaperlar, Hellfire denilen füzeleri taşıyıp fırlatma kapasitesine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Kesimi ingiltere Suriye ABD saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suriye de savaş bitmesin hatta küreselleşsin diye uğraşıyorlar.
ırak yönetimini de aynı senaryoyla devirdiniz şimdi sırada suriye var
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