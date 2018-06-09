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Gündoğan'a takım arkadaşlarından destek geldi

09.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'na hazırlanan Türkiye kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'a Alman Milli Takımındaki arkadaşlarından destek geldi.

Futbolcular Alman taraftarlardan Gündoğan'ı ıslıklamalarına son vermelerini istedi.Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la seçim öncesi fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Türkiye kökenli futbolcu İlkay Gündoğan'a Alman Milli Takımı oyuncularından destek geldi.

Almanya ve Suudi Arabistan arasında cuma akşamı oynanan hazırlık maçı sırasında Alman taraftarların Gündoğan'ı ıslıklamasına tepki gösteren Alman forvet Mario Gomez, bunun takıma zarar verdiğini söyledi.

Gomez "Şu andan itibaren insanlardan, dünya şampiyonu olmak istediğimizi düşünmelerini rica ediyorum. Bunun için de İlkay'a ve Mesut'a ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Gomez "Dünya Kupasında diğer bütün farklı düşüncelerin bir kenara bırakılarak köprüler kurulmasını" istedi.

Alman Milli Takımı Kaptanı Manuel Neuer "Bu tür ıslıklamalar takıma zarar veriyor" şeklinde konuştu.

Diğer bir oyuncu Mats Hummels da Gündoğan'a yönelik bu üzücü olayların sona ermesini umduğunu belirterek "Diyalog içinde kalınmalı. Biz oyuncular olarak onların (İlkay Gündoğan ve Mesut Özil) takım arkadaşlığına kefiliz. Bu Mesut için de geçerli" şeklinde konuştu. Alman Milli Takımı oyuncularından Mesut Özil, Suudi Arabistan maçında forma giymedi.

Gündoğan, Almanya'nın Leverkusen kentindeki BayArena Stadyumu'nda oynanan ve Alman takımının 2-1 kazandığı maçın ikinci yarısına oyuna girmiş ve bu sırada stadyumdaki binlerce Alman taraftar Gündoğan'ı ıslıklamaya başlamıştı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan geçtiğimiz haftalarda Londra'da seçim öncesi Erdoğan'la bir araya gelip fotoğraf çektirince Almanya'da tepkilere neden olmuştu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Dünya Kupası öncesinde Özil ve Gündoğan'la buluşarak onlara destek vermişti.

dpa/HS,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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