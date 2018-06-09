Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki yıldızlardan 2'sinin, çevresindeki gezegenlerde canlı yaşamının varlığını mümkün kılabilecek özellikte olduğunu keşfetti.

CANLI YAŞAMINI ENGELLEYECEK YOĞUN BİR RADYASYON YOK



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Chandra X-Işını Teleskobu'nun yaptığı gözlemlerde, Dünya'dan 4 ışık yılı (40 trilyon kilometre) uzaklıktaki Alpha Centauri sistemindeki yıldızlardan Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B'nin, çevresindeki yaşama elverişli bölgeye canlı yaşamına ket vuracak düzeyde yoğun bir radyasyon yaymadığını belirledi.

GÜNEŞLE AYNI YAŞTA VE AYNI BÜYÜKLÜKTE



Chandra X-Işını Teleskobu'nun 2005 yılından bu yana her 6 ayda bir yaptığı gözlemler sonunda, Güneş'le aynı yaşta ve büyüklükte olan Alpha Centauri A'nın Güneş'le aynı miktarda, Güneş'ten daha küçük ve solgun ancak ona benzerlikteki Alpha Centauri B'nin ise Güneş'ten 5'te 1 oranında daha fazla radyasyon yaydığını tespit etti.

CANLI YAŞAMINI OLANAKLI KILABİLİR



NASA uzmanları, söz konusu miktarın her 2 yıldızın yörüngesindeki bulunabilecek olası öte gezegenlerde canlı yaşamını olanaklı kılabileceğine dikkati çekti.