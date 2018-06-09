Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki yıldızlardan 2'sinin, çevresindeki gezegenlerde canlı yaşamının varlığını mümkün kılabilecek özellikte olduğunu keşfetti.
CANLI YAŞAMINI ENGELLEYECEK YOĞUN BİR RADYASYON YOK
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Chandra X-Işını Teleskobu'nun yaptığı gözlemlerde, Dünya'dan 4 ışık yılı (40 trilyon kilometre) uzaklıktaki Alpha Centauri sistemindeki yıldızlardan Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B'nin, çevresindeki yaşama elverişli bölgeye canlı yaşamına ket vuracak düzeyde yoğun bir radyasyon yaymadığını belirledi.
GÜNEŞLE AYNI YAŞTA VE AYNI BÜYÜKLÜKTE
Chandra X-Işını Teleskobu'nun 2005 yılından bu yana her 6 ayda bir yaptığı gözlemler sonunda, Güneş'le aynı yaşta ve büyüklükte olan Alpha Centauri A'nın Güneş'le aynı miktarda, Güneş'ten daha küçük ve solgun ancak ona benzerlikteki Alpha Centauri B'nin ise Güneş'ten 5'te 1 oranında daha fazla radyasyon yaydığını tespit etti.
CANLI YAŞAMINI OLANAKLI KILABİLİR
NASA uzmanları, söz konusu miktarın her 2 yıldızın yörüngesindeki bulunabilecek olası öte gezegenlerde canlı yaşamını olanaklı kılabileceğine dikkati çekti.
News: Could life exist in the closest star system to Earth? Chandra data reveal that any planets orbiting the two brightest stars in Alpha Centauri are likely not being pummeled by large amounts of X-ray radiation from their host stars. More: https://t.co/rgPYcDAwAk #AAS232 pic.twitter.com/nPPk5yWJBG— Chandra Observatory (@chandraxray) 6 Haziran 2018
Bilim adamları, yıldızlardan yayılan büyük miktarda radyasyonun yarattığı uzay iklim etkileriyle korumasız canlı yaşamının kendini sürdürmesine olanak vermeyeceğini, öte yandan gezegenlerin koruyucu atmosferlerini yok eden radyasyonun canlı yaşamının oluşmasına en baştan ket vurabileceğine işaret etti.
ÜÇÜNCÜ BİR YILDIZA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Alpha Centauri sistemi A ve B yıldızları dışında 'Proxima' olarak bilinen 3'üncü bir yıldıza daha ev sahipliği yapıyor. Güneş Sistemi dışındaki Dünya'ya en yakın yıldız olan Proxima, Dünya'ya ulaşan radyasyon miktarının 500 katı kadar radyasyon yaydığından, bu yıldızın çevresinde canlı yaşamının ortaya çıkmasının mümkün olmayacağı öngörülüyor.
At a distance of only 25 trillion miles, the Alpha Centauri star system is a prime target in humanity's search for life outside our Solar System https://t.co/G85UFyvZiU pic.twitter.com/gAL8uYggDI— Massimo (@Rainmaker1973) 6 Haziran 2018
Bilim adamları, henüz Alpha Centauri'deki yıldızların çevresinde öte gezegen tespit etmedi.
Nobel ödüllü Hint asıllı Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999 yılından bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
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