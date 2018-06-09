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Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 20:33 | Son Güncelleme

Güneş Sistemi'nin en yakınındaki Alpha Centauri yıldız sistemindeki 2 yıldızın, çevrelerine canlı yaşamını engelleyecek ölçüde radyasyon yaymadığı tespit edildi.

Güneş Sistemi'nin en yakınındaki 2 yıldızın çevrelerine ölümcül radyasyon yaymadığı tespit edildi!

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki yıldızlardan 2'sinin, çevresindeki gezegenlerde canlı yaşamının varlığını mümkün kılabilecek özellikte olduğunu keşfetti.

CANLI YAŞAMINI ENGELLEYECEK YOĞUN BİR RADYASYON YOK

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Chandra X-Işını Teleskobu'nun yaptığı gözlemlerde, Dünya'dan 4 ışık yılı (40 trilyon kilometre) uzaklıktaki Alpha Centauri sistemindeki yıldızlardan Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B'nin, çevresindeki yaşama elverişli bölgeye canlı yaşamına ket vuracak düzeyde yoğun bir radyasyon yaymadığını belirledi.

GÜNEŞLE AYNI YAŞTA VE AYNI BÜYÜKLÜKTE

Chandra X-Işını Teleskobu'nun 2005 yılından bu yana her 6 ayda bir yaptığı gözlemler sonunda, Güneş'le aynı yaşta ve büyüklükte olan Alpha Centauri A'nın Güneş'le aynı miktarda, Güneş'ten daha küçük ve solgun ancak ona benzerlikteki Alpha Centauri B'nin ise Güneş'ten 5'te 1 oranında daha fazla radyasyon yaydığını tespit etti.

CANLI YAŞAMINI OLANAKLI KILABİLİR

NASA uzmanları, söz konusu miktarın her 2 yıldızın yörüngesindeki bulunabilecek olası öte gezegenlerde canlı yaşamını olanaklı kılabileceğine dikkati çekti.

Bilim adamları, yıldızlardan yayılan büyük miktarda radyasyonun yarattığı uzay iklim etkileriyle korumasız canlı yaşamının kendini sürdürmesine olanak vermeyeceğini, öte yandan gezegenlerin koruyucu atmosferlerini yok eden radyasyonun canlı yaşamının oluşmasına en baştan ket vurabileceğine işaret etti.

ÜÇÜNCÜ BİR YILDIZA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Alpha Centauri sistemi A ve B yıldızları dışında 'Proxima' olarak bilinen 3'üncü bir yıldıza daha ev sahipliği yapıyor. Güneş Sistemi dışındaki Dünya'ya en yakın yıldız olan Proxima, Dünya'ya ulaşan radyasyon miktarının 500 katı kadar radyasyon yaydığından, bu yıldızın çevresinde canlı yaşamının ortaya çıkmasının mümkün olmayacağı öngörülüyor.

Bilim adamları, henüz Alpha Centauri'deki yıldızların çevresinde öte gezegen tespit etmedi.

Nobel ödüllü Hint asıllı Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999 yılından bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş sistemi Dünya dışı yaşam radyasyon gezegen Alpha Centauri yıldız sistemi

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