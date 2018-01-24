Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi

Gökbilimciler, geçen yıl keşfedilen Dünya büyüklüğündeki yedi gezegenden ikisinde yaşamın mümkün olabileceğini ortaya koydu.
Geçen yıl Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Güneş sistemi dışındaki Trappist-1 yıldızının yörüngesinde Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfetmiş, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı.
Bu keşif, dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım olarak nitelenmişti.
Bilim insanları bununla kalmadı ve gezegenlere daha yakından bakmaya başladı. Yeni bir araştırma için, keşfedilen Trappist-1 yıldız sistemindeki gezegenler ve içlerindeki karmaşık yapı modellendi.
Yörüngedeki gel-gitle gezegenlerin yüzeyinde oluşan ısı ve su miktarı, d ve e gezegenlerinde yaşamı mümkün kılabilir.
Her birinde, ısı kaynağı ve su olup olmadığı incelendi.
Araştırmacılar modellenen yedi gezegenin altısında, buz ya da sıvı halinde su olabileceği sonucuna vardı.
Bir sonraki aşama, gezegenlerin yüzeyindeki ısı miktarının anlaşılmasına yönelikti.
D gezegeninde ortalama ısının 15 derece olduğu hesaplandı. Bu, dünyadaki ortalama sıcaklığa çok yakın.
E gezegenindeki ortalama ısının ise Antarktika'dakine yakın olduğu, bu gezegende de yaşam oluşabileceği hesaplandı.
Getty Images Gezegenlerden bir tanesindeki suyun okyanus formunda olduğu düşünülüyor.
Bu amaçla gezegenlerin yörüngeleri de modellendi. Yörüngelerin yumurta şeklinde olması ise, detaylı bir modelleme yapmayı zorlaştırdı.
Araştırmanın sonucunda, bu gezegenlerden ikisinde yaşanabilir koşullar olabileceği ortaya kondu.
Bu gezegenler bizim gelecekteki evimiz olabileceği gibi, Dünya'dakine benzer bir yaşamın varolduğu yeni komşularımız da olabilir.
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