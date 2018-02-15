Güney Afrika lideri Zuma istifa etti

Zuma yolsuzlukla suçlanıyordu. İstifa sonrası ANC Genel Başkanı Cyril Ramaphosa'ya da başkanlık yolu açıldı.Jacob Zuma'nın devlet başkanlığı görevinden istifa etmesi Güney Afrika'da memnuniyetle karşılandı. Muhalefetteki Demokratik İttifak partisi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zuma döneminde yolsuzluk, fakirlik ve işsizliğin arttığını" duyurdu. Zuma'nın üyesi olduğu Afrika Ulusal Kongresi (ANC) yazılı açıklamasında, "Zuma'nın partisinden gelen istifa taleplerine uymasının ferahlatıcı bir haber olduğu" belirtildi.

Jacob Zuma sekiz güvensizlik oylaması ve sayısız skandala adı karıştıktan sonra istifa etti. Tecavüzden yargılandığı davada aklandı. Özel konutunun tadilatına harcanan parayı devlete ödettiği için hüküm giydi. Sayısız yolsuzluk suçlamasıyla karşılaştı. 1990'ların sonlarındaki silah ticaretiyle ilgili olarak para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık dâhil olmak üzere 780 ayrı suçlamaya muhatap oldu. Hakkındaki suçlamalar özel bir komisyon tarafından araştırılıyor.