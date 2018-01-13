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Güney Afrika’da Ünlü Mağazaya Tepki

13.01.2018 19:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ünlü H&M mağazalarının, geçtiğimiz hafta paylaştığı ırkçı olarak yorumlanan reklam fotoğrafı sonrası, Güney Afrika’da muhalefet partisi destekçileri, H&M mağazalarına saldırdı, reyon ve askılardaki ürünleri devirdi.

Ünlü H&M mağazalarının, geçtiğimiz hafta paylaştığı ırkçı olarak yorumlanan reklam fotoğrafı sonrası, Güney Afrika'da muhalefet partisi destekçileri, H&M mağazalarına saldırdı, reyon ve askılardaki ürünleri devirdi.

H&M'in geçen hafta, Twitter üzerinden yayınladığı bir çocuk ürününü reklamı tartışmalara neden olmuştu. Çocuk siyah bir modelin giydiği kazağın üzerinde ‘ormanın kralı en havalı maymunu' yazısı, ırkçı bir söylem olduğu gerekçesiyle tepki çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Afrika'da Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, alışveriş merkezlerinin yönetimlerine H&Mmağazalarını kapatma çağrısında bulundu.

H&M'in Güney Afrika birimi, ürünü satıştan çektiklerini belirtti ve ‘Bir hata yaptık ve bunun için derinden özür diliyoruz' diyerek bir mesaj yayınladı.

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları lideri Julius Malema, H&M mağazalarına karşı yaptıkları saldırıdan pişmanlık duymaklarını belirtti.

Tepki çeken reklam afişi sonrası, basketbol yıldızı LeBron James ve ünlü şarkıcı The Weeknd dahil pek çok ünlü ve önemli isim, paylaşılan fotoğraf sonrası kınama mesajları paylaştı.

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