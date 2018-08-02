Güney Kıbrıs İki Kıbrıslı Türk Gazeteci İçin AGİT’e Başvurdu

Güney Kıbrıs yönetimi, AGİT’ten, Türkiye’de soruşturma altındaki iki Kıbrıslı Türk gazeteciyi savunmaya yardımcı olmasını talep etti. İki gazeteci hakkındaki soruşturma, Türkiye’ye karşı “hakaret” içerdiği iddia edilen bir yazıları nedeniyle başlatılmıştı.
Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, gazetecilerin “ifade ve medya özgürlüğü haklarını” savunması için AGİT’e talepte bulunulduğunu söyledi. Prodromou, AB’nin de bu davayı yakından takip ettiğini belirtti.
Afrika gazetesi köşe yazarı Ali Osman, kendisi ve yazı işleri müdürü Şener Levent’in yanlış bir şey yapmadığını ve yetkililerle işbirliğini reddettiklerini söyledi.
Üzerinde Ocak ayında soruşturma açılan yazıda, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonuyla Kıbrıs harekatı arasında benzetme yapılıyor.
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