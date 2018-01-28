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Güney Kıbrıs Rum Kesimi sandık başında

DÜNYA HABERLERİ | 28.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ali Ruhluel / Lefkoşa 28 Ocak (DHA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yeni liderini belirlemek için sandığa gitti.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde oy verme işlemi yerel saat 07.00'da başlayan seçimlerde dokuz aday yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saat 18.00'de sona erecek. Güney Kıbrıs Rum kesiminde toplam 550 bin 876 seçmen bulunuyor.

Seçim sonuçlarında adaylardan herhangi birinin oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması halinde Rum Yönetiminin liderini en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur belirleyecek. Son beş yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakârların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in favori görüldüğü seçimde, AKEL'den Stavros Malas ve DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar'ın desteklediği Nikolas Papadopulos önde gelen diğer adaylar olarak görülüyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, vatandaşlara kendi vatanları için karar vermeleri sorumluluğunu üstlenmeleri için oy kullanma çağrısında bulundu. Anastasiades, "Bugün demokrasiyi kutluyoruz; bugün insanlar gelecek gün için vatanımızın kaderi için karar alacakları gündür” dedi.

DİKO'nun Başkan adayı Nikolas Papadopulos ise, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bugünün öncülerinin başkan adayları değil, halk olduğunu ve yapacakları seçimle, memleketin gidişatını belirleyeceklerini söyledi. Halkın, seçime katılarak, demokrasiyi güçlendireceği vurgusunu yapan Papadopulos, seçmenin seçeceği adayla, ülkenin geleceğine yön vereceğini belirtti.

AKEL destekli bağımsız Başkan adayı Stavros Malas da oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında, bugünün demokrasi günü olduğunu ve bugün vatandaşın konuşacağını kaydetti. Seçmenleri, sandığa giderek oy kullanmaya davet eden Malas, daha iyi bir gelecek için ikna edici yanıtlar veren kişilere oy verilmesi çağrısında bulundu. Malas ayrıca, kişisel hayal kırıklıkları değil, sorumluluk zamanı olduğunu da söyledi.

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