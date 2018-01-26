Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pazar günü sandık başına gidiyor

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50 oy oranını geçememesi durumunda seçim, en çok oy alan iki aday arasında bir sonraki hafta tekrarlanacak.

Yurt dışında 11 bin 683 seçmeni bulunan Rum yönetimi, yurt dışındaki vatandaşlarının oy kullanmasını temin amacıyla başta Yunanistan'ın çeşitli kentleri ve İngiltere olmak üzere Berlin, Viyana, Budapeşte, Brüksel, New York, Doha, Paris, Prag ve Riyad dahil 38 yerde seçim merkezleri kuracak.

GKRY'de kayıtlı 550 bin 876 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor. Bir önceki seçimde 545 bin Rum, 604 Kıbrıslı Türk oy kullanmıştı.

Seçimde son 5 yıldır Rum yönetiminin liderliğini yapan, sağcı muhafazakarların ve liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis'in yanı sıra Akel'den Stavros Malas, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın desteklediği Nikolas Papadopulos, Vatandaşlar İttifakı adayı Yorgos Lillikas, ELAM adayı Hristos Hristu, Adalet Partisi adayı Mihalis Minas ve bağımsız adaylar Haris Aristidu, Hristakis Kapiliotis ve Andreas Evstratiu yarışacak.

Anketlere göre Anastasiadis önde

Anketlere göre, Anastadiadis yüzde 34,2 ile önde görünüyor. Anketler, Akel'in adayı Malas'ın oy oranının yüzde 23,1, bağımsız aday Papadopulos yüzde 22,6 olabileceğine işaret ediyor. Analistler, Anastasiadis ile Papadopulos veya Malas'ın ikici tura kalabileceği yorumunu yapıyor.

Malas'ın ikinci tura kalması durumunda Anastasiadis'in oyların yüzde 47'sini, Malas'ın ise yüzde 31'ini alması bekleniyor. İkinci turda Anastasiadis ile Papadopulos'un kalması durumunda ise Anastasiadis'in oy oranının yüzde 43, Papadopulos ise yüzde 31 olması tahmin ediliyor.

Adayların Kıbrıs sorununa yaklaşımı

Hem 2004'te Annan Planı'na ''Evet'' diyen hem de son beş yıllık döneminde eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs müzakerelerini yürüten Anastasiadis, kampanya sırasında başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerin tüm sorumluluğunu Türk tarafına yüklemiş ve Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtmişti.

Yeniden birleşmiş, bağımsız bir Kıbrıs arzu ettiğini dile getiren Anastasiadis, seçimlerin hemen ardından müzakerelerin başlamasını umut ettiğini ancak uluslararası bir konferans için ön hazırlığın şart olduğunu kaydetti.