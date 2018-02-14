'Güney Kore-ABD İlişkilerini Hiç Kimse Bozamaz'

Dünyanın en iyi sporcuları Pyeongchang’de kıyasıya yarışırken sadece 64 kilometre ötedeki Kuzey Kore’nin nükleer tehditleri, arka planda farklı bir gündem oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore’nin saldırısı sonucu batan Güney Kore savaş gemisi için inşa edilen anıtı ziyaret etti. Pence, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae’in’le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Pence şunları söyledi: “Kuzey Kore’deki rejime karşı koyma amacımızı ele aldık. Kuzey Kore, savaşçı zihniyetini hemen arkamda sergiliyor. Amacımız, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programını geriye dönüşü olmayacak şekilde, kalıcı olarak sonlandırmasını sağlamak.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Pence’in Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemleri Amerika ve Güney Kore’nin arasını açabilir mi” şeklindeki soruyu, Washington’un Seul’le bağlarının çok güçlü olduğunu vurgulayarak yanıtladı.

Nauert ayrıca Washington ve Seul’ün Kuzey Kore’nin oluşturduğu nükleer tehdide farklı açılardan yaklaşmasının normal olduğunu kaydetti.