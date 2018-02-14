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'Güney Kore-ABD İlişkilerini Hiç Kimse Bozamaz'

14.02.2018 18:19 | Son Güncelleme

Bazı uzmanlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Pyongyang Hükümeti’ne yönelik sert söylemlerinin Amerika’yı müttefiki Güney Kore’yle karşı karşıya getirebileceği uyarısında bulunuyor

'Güney Kore-ABD İlişkilerini Hiç Kimse Bozamaz'

Dünyanın en iyi sporcuları Pyeongchang’de kıyasıya yarışırken sadece 64 kilometre ötedeki Kuzey Kore’nin nükleer tehditleri, arka planda farklı bir gündem oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Yardımcısı Pence, Kuzey Kore’nin saldırısı sonucu batan Güney Kore savaş gemisi için inşa edilen anıtı ziyaret etti. Pence, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae’in’le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Pence şunları söyledi: “Kuzey Kore’deki rejime karşı koyma amacımızı ele aldık. Kuzey Kore, savaşçı zihniyetini hemen arkamda sergiliyor. Amacımız, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programını geriye dönüşü olmayacak şekilde, kalıcı olarak sonlandırmasını sağlamak.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, “Pence’in Kuzey Kore’ye yönelik sert söylemleri Amerika ve Güney Kore’nin arasını açabilir mi” şeklindeki soruyu, Washington’un Seul’le bağlarının çok güçlü olduğunu vurgulayarak yanıtladı.

Nauert ayrıca Washington ve Seul’ün Kuzey Kore’nin oluşturduğu nükleer tehdide farklı açılardan yaklaşmasının normal olduğunu kaydetti.

Kimi uzmanlar, Amerika’nın Pyongyang’i tecrit etmek için azami baskı uygulama politikasını sürdürmek isterken Güney Kore’nin kuzey komşusuyla doğrudan ilişki kurmak istemesinin Amerika ve Güney Kore arasında anlaşmazlık çıkarabileceği görüşünde.

Wilson Merkezi'nden uzman Abraham Denmark bu konuda, “Esas kırılma, Olimpiyat Oyunları’ndan sonra yaşanabilir. Amerika ve Güney Kore, ortak askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor. Eğer Güney Kore Amerika’yı arka plana itmek ister ve Amerika buna rıza göstermezse Washington ve Seul arasında gerçek bir kopuş yaşanabilir ve Kuzey Kore, ilişkilerin bozulmasını suistimal etmek isteyebilir” diye konuştu.

Amerika ve Güney Kore, ortak askeri tatbikatı Pyeongchang Olimpiyatları sonrasına erteledi. Şimdilik tüm dikkatler, Olimpiyatlar üzerinde.

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