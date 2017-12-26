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Güney Kore ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın alıyor

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 17:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Kore Yarımadası'nda artan gerginlikler üzerine, Güney Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RoKAF), ABD'den 20 adet savaş uçağı daha satın alacak.

RoKAF, ABD merkezli bir şirket olan Lockheed Martin'den 20 adet F-35A Lightning II savaş uçağı daha satın alacağını açıkladı. Yerel medyada yer alan habere göre Güney Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı'nın (DAPA) bir alt kolu olan Teknoloji ve Kalite Savunma Ajansı (DTaQ) da RoKAF'ın anlaşmasını destekleyecek.

Yerel medyaya göre 2014 yılında RoKAF ve ABD arasında imzalanan anlaşmada RoKAF 2018'de teslim edilmek üzere 6.7 milyar dolar karşılığında 40 adet F35 sipariş etmişti. Uçakların teslim edilmesinin üzerine DTaQ'ın savaş uçaklarında yaşanan gelişmeler, ticari gelişme metodu ve kazanç planları başlıkları altında uçakların değerlerini belirlemeye yönelik bir rapor hazırlayacağı ve raporda uçakların Kuzey Kore'deki önemli tesislere saldırabilecek düzeyde olup olmayacağının da inceleneceği söylendi.

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