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Güney Kore: ‘Barış Anlaşması İmzalansa Bile ABD Askerleri Kalmalı’

02.05.2018 18:23 | Son Güncelleme

Güney Kore, ülkede konuşlanmış Amerikan askerlerinin gelecekte Kuzey Kore’yle varılabilecek herhangi bir barış anlaşmasıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti

Güney Kore: ‘Barış Anlaşması İmzalansa Bile ABD Askerleri Kalmalı’

Güney Kore, ülkede konuşlanmış Amerikan askerlerinin gelecekte Kuzey Kore’yle varılabilecek herhangi bir barış anlaşmasıyla ilgisinin bulunmadığını ve askerlerin böyle bir anlaşma imzalansa bile kalmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’ın sözcüsü Kim Eui-kyeom tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kore’de konuşlu ABD askerleri, Güney Kore ve ABD arasındaki ittifakla alakalı bir konu. Barış anlaşmaları imzalanmasıyla hiçbir ilgisi yok” denildi.

Sözcü, Güney Kore cumhurbaşkanlığı danışmanı ve akademisyen Moon Chung-in’in kaleme aldığı bir köşe yazısıyla ilgili basından gelen sorulara yanıt olarak bu açıklamayı yaptı. Moon Chung-in, barış anlaşması imzalanması halinde Amerikan güçlerinin Güney Kore’deki varlığını haklı göstermenin zor olabileceğini belirtmişti.

Ancak cumhurbaşkanlığından başka bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Amerikan askerlerinin Çin ve Japonya gibi komşu ülkelerle askeri ihtilaflarda arabulucu rolü oynadığını, bu nedenle Seul’ün askerlerin kalmasını istediğini söyledi.

Amerika’nın şu anda Güney Kore’de 28 bin 500 civarında askeri bulunuyor.

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